Le canzoni di John Lennon arrivano su TikTok

12 Ottobre 2020 – 15:05

TikTok festeggia gli 80 anni di John Lennon (foto: TikTok)Per celebrare quelli che sarebbero stati gli 80 anni di John Lennon, Tiktok ha deciso di collaborare con la Lennon Estate, l’ente che gestisce la proprietà intellettuale dell’artista, e l’etichetta discografica Universal Music Group per mettere a disposizione dei creator alcuni dei più famosi brani musicali dell’ex membro dei Beatles.

Saranno in totale 11 le canzoni disponibili sulla piattaforma da mixare all’interno delle proprie creazioni video, tra cui Imagine, Happy Xmas (War Is Over), Give Peace a Chance e Gimme Some Truth.

Insieme al figlio di John e Yoko, Sean Ono Lennon, Tiktok ha anche creato un profilo dedicato alla memoria della leggenda della musica. “Siamo super entusiasti di lanciare l’account TikTok ufficiale di mio padre”, ha commentato Sean Ono Lennon: “Non vediamo l’ora di vedere cosa creano i suoi fan in tutto il mondo usando la sua musica e il suo messaggio di pace e amore”.

TikTok propone anche una sfida individuabile con hashtag #GimmeSomeTruth. La piattaforma incoraggia così i suoi creator a rivelare qualche verità in linea con il titolo della canzone di protesta scritta nel 1971 da Lennon.

Fonte: Wired