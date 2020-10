La Francia regola il lavoro dei baby influencer

12 Ottobre 2020 – 15:04

Il baby influencer Ryan Kaji del canale YouTube Ryan Toysreview (Photo: CHRIS DELMAS/AFP/Getty Images)In Francia è stata introdotta una nuova legge che proteggerà le giovani star dei social media mirando a regolare il lavoro online per i minori di 16 anni e garantendo il diritto all’oblio se richiesto.

Negli ultimi anni grazie a piattaforme come YouTube e TikTok, la popolarità dei bambini influencer è cresciuta rapidamente portando molte giovani star a comparire, per esempio, nell’elenco dei creator più pagati sulla piattaforma video di casa Google. Il caso più eclatante è quello di Ryan Kaji, bambino di 9 anni che con il suo canale Ryan Toys Review nel 2018 ha raggiunto il vertice della classifica di Forbes come YouTuber più pagato al mondo.

Con questa nuova legge, approvata all’unanimità dal parlamento, la Francia diventa un pioniere nei diritti delle piccole star dei social media. Bruno Studer, il deputato di La République en Marche (il partito del presidente francese Emmanuele Macron) relatore della norma, ha affermato che spera che il suo paese possa diventare un leader nella protezione dei diritti dei bambini che guadagnano soldi online. “I diritti dei bambini devono essere preservati e protetti, anche su internet, che non deve essere un’area senza legge“, ha affermato Studer al quotidiano francese Le Monde.

La legge regola le ore di lavoro delle piccole star del web, con protezioni simili a quelle dei bambini modelli e attori d’Oltralpe. I guadagni saranno versati su un conto corrente a loro intestato e congelati fino al raggiungimento dei 16 anni d’età. In secondo luogo le aziende che desiderano assumere o collaborare con i baby influencer dovranno ricevere l’autorizzazione dalle autorità locali. Infine i bambini avranno la possibilità di richiedere il diritto all’oblio. Ciò significa che le piattaforme saranno obbligate a rimuovere tutti i contenuti a seguito della richiesta proveniente dal soggetto interessato.

