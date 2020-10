Kindle Paperwhite, sotto i 100€ per il Prime Day

12 Ottobre 2020 – 16:48

Amazon mette in offerta il Kindle Paperwhite, prodotto di punta tra i reader della casa di Jeff Bezos: per la prima volta scende sotto i 100 euro.

The post Kindle Paperwhite, sotto i 100€ per il Prime Day appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico