Da Pegasus a Lupin III, 5 personaggi intramontabili dei cartoni

12 October 2020 – 14:14

Forse, siamo un popolo di nostalgici egoriferiti, persuasi che i film, le canzoni e i cartoni con cui siamo cresciuti siano il meglio mai sfornato dalla cultura pop. Il cinema odierno, saturo di cinecomic, non è vario come quello della nostra adolescenza, le hit del nuovo Millennio non sono altrettanto orecchiabili e dei personaggi degli anime non vogliamo neanche parlare. La verità è che ogni generazione la pensa in modo analogo, convinta di rappresentare il best of di un’epoca a cavallo tra due millenni; tuttavia, personaggi come il pugile arrabbiato Joe Yabuki di Rocky Joe, l’idealista Capitan Harlock, il gagliardissimo Haran Benjo di Daitarn III, il super bullo Mark Lenders di Holly & Benji, l’irresistibile Ryo Saeba di City Hunter suggeriscono che gli anni ’70 e ’80 fossero davvero l’età d’oro dei cartoni.

Rocky Joe esordiva in patria il 13 ottobre 1980: l’implacabile teenage angst di questo ragazzo povero, orfano e ribelle, dallo sguardo dolcissimo e malinconico, la sua immensa statura tragica ne fanno uno dei personaggi più belli della storia dell’animazione nipponica. Eccone altri.

1. Rei (Ken il guerriero)

Il protagonista di questo cartone, che ha imperversato senza pausa per più di un decennio sulle rete locali nostrane (diventando il più amato, visto e rivisto della storia della tv italiana), Kenshiro della Scuola di Hokuto, era l’eroe senza macchia taciturno e risoluto destinato a salvare un mondo in rovina. Peccato che il suo compagno di viaggio, Rei della Scuola di Nanto, fosse incommensurabilmente più intrigante di lui, e a oggi uno dei personaggi più cool di sempre. Al posto di far esplodere – poco elegantemente – i nemici, li affettava con grazia. Non era una sua esclusiva, ma se aggiungiamo il fascino, l’atteggiamento spavaldo e provocante, la lealtà, il sovrumano senso di sacrificio e la devozione totale nei confronti delle figure femminili della sua vita – la sorella Aily e l’amata Mamiya –, Rei è incomparabile.

2. Pegasus (I cavalieri dello zodiaco)



“Kiaiiii”. Grazie (anche) a uno dei doppiaggi più celebri degli anime televisivi, a chiunque bastano queste poche sillabe per ricordare I cavalieri dello zodiaco. Pegasus e Sirio erano un po’ Kenshiro e Rei versione 2.0, con la differenza che Seiya (Pegasus in originale) non si è mai lasciato mettere in ombra da alcun comprimario. In sé riunisce praticamente tutti gli aspetti dell’eroe nipponico dei cartoni: è positivo, volitivo, coraggioso, corretto.

Giovane guerriero promettente destinato a diventare il più prezioso alleato della dea Atena, rientra nella categoria dei vincenti che sono partiti dal basso e sono diventati invincibili, degli orfanelli che hanno conquistato una famiglia popolosa di fratelli e amici, dei puri di cuore che si guadagnano con onestà il rispetto degli uomini più rispettabili. Pegasus è il modello di riferimento per ogni ragazzo per bene.

3. Lupin III (Le avventure di Lupin III)



Fosse anche solo per la sua onnipresenza, meriterebbe un posto in qualsiasi classifica dei personaggi intramontabili dei cartoni animati. Protagonista di manga, serie animate, Oav, film, sequel e così via, l’alter ego a fumetti di Monkey Punch andrebbe liquidato come un personaggio negativo – è un ladro, un maniaco e un imbroglione – eppure la sua esuberanza, il suo genio criminale e l’approccio spensierato alla vita lo rendono abbordabile e simpatico. E nonostante sia bruttarello, smilzo, irsuto e afflitto da un terribile senso della moda, ha fascino da vendere e non sa resistere a quello femminile, in particolare a Margot. Cova un animo sadico nel provocare la sua nemesi, l’ispettore Zenigata. Malandrino e pieno di risorse, sul suo percorso ha incontrato Lady Oscar e Nicky Lauda. I suoi migliori amici – il sardonico pistolero Jigen dalla mira infallibile e il silenzioso e letale spadaccino Goemon – sono ancora più fighi di lui. Nonostante questo, il suo carisma lo rende un boss assoluto.

4. Ataru Moroboshi (Lamù)



Ecco il re dei perdenti. In questa classifica – e in qualsiasi altra focalizzata su figure seminali – spiccano eroi, seduttori, idealisti, ribelli e super tosti. Per questo Ataru Moroboshi, l’unico a cui chiunque si può rapportare, “l’everyman” per eccellenza, è fondamentale. L’adolescente di cui l’aliena Lamù si innamora follemente, rendendogli la vita un inferno e al contempo speciale, è moderatamente stupido, pigro, inetto, mediocre a livello estetico e intellettuale. È bugiardo, codardo, meschino, perennemente arrapato e, escludendo la fidanzata dal costume leopardato, non piace a nessuno, nemmeno ai suoi genitori che lo disprezzano, si vergognano di lui e lo strapazzano verbalmente su base quotidiana.

Tutta questa sfiga è adducibile al tema natale di Ataru: è nato sotto una cattiva stella, e pertanto perseguito dalla malasorte. Eppure, il nostro non si arrende mai, non accetta il fato avverso, non smette di lottare dopo l’ennesima umiliazione, scossa elettrica e anta di armadio in testa-. E alla fine salterà fuori che è proprio un ragazzo da sposare. Come rifiutargli il riconoscimento che merita?

5. André Grandier (Lady Oscar)



I personaggi citati finora sono protagonisti di manga e cartoni originariamente concepiti per un pubblico maschile (shonen), di contro a quelli studiati per appagare quello femminile (shojo). Oggi questa distinzione può apparire obsoleta e opinabile, specialmente a chi scrive, che fin da piccola prediligeva Ken il guerriero a Georgie. Resta il fatto che esiste un folto gruppo di maschi dei cartoni ideati con lo scopo di far innamorare le ragazzine, tanto da dare forma all’ideale del principe azzurro. Per alcune il modello di fidanzato per eccellenza era lo sportivo bellino con la personalità di un soprammobile, tipo Shiro di Mila e Shiro due cuori nella pallavolo; per altre la superstar rockettara che sceglie, tra migliaia di fan, proprio la più bruttina e anonima, per esempio Mirko dei Beehive (Kiss Me Licia); oppure Masumi Ayami, l’uomo più grande, ricco e arrogante con una cotta per una teenager attrice de Il grande sogno di Maya; o, ancora, il bel tenebroso che ti strapazza stile Terence Grantchester di Candy Candy.

Quest’ultimo è forse la scelta più ovvia, ma noi optiamo per André, il compagno di Lady Oscar da sempre cotto di lei, che l’ha protetta e amata in silenzio e che ha aspettato pazientemente tutta la vita di essere ricambiato. Sì, da bambini poteva sembrare noioso e insistente, ma quanti oggi si sono ricreduti?

