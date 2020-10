Che cosa c’è nel nuovo volume di Wired dedicato alla Cina

12 Ottobre 2020 – 9:03

Con il nuovo numero del nostro bookazine vogliamo cercare di raccontare la Cina di oggi, una superpotenza tech con ben 21 “zone dimostrative dell’innovazione” che vogliono competere con (e superare) la Silicon Valley americana, un paese che per anni è stato considerato la “fabbrica del mondo” e oggi invece è tra i leader economici e tecnologici del pianeta.

Dai rapporti economici tra il Dragone e il nostro paese alla nuova guerra fredda tecnologica con gli Stati Uniti, dalla riscoperta del cinema di fantascienza asiatico alle mappe del gusto delle varie regioni cinesi, l’edizione autunnale di Wired cerca di raccontare la Cina in maniera diversa dal solito.

Ma farlo dall’Italia è molto difficile, specialmente di questi tempi in cui gli spostamenti tra paesi sono complicati. Per questo abbiamo deciso di collaborare con giornalisti, ricercatori, autori e artisti cinesi, che ci hanno aiutato ad avere più punti di vista, non solo quello occidentale e italiano. Tra le firme del numero così trovate gli scrittori Qiu Xiaolong e Chen Quifan, la ricercatrice di Oxford Pu Yan, l’ex rocker e ora tecnologo Kaiser Kuo.

Altri articoli sono a firma di Ilaria Maria Sala, corrispondente da Hong Kong per il Guardian e il Wall Street Journal, Ken Zaho, esperto di marketing digitale, Mara Hvistendahl, reporter di Wired Us, Rogier Creemers, ricercatore dell’università di Leida in Olanda.

Ci ha dato inoltre una mano, in veste di consulente editoriale, il giornalista del Manifesto Simone Pieranni, che ha vissuto per oltre 10 anni in Cina e ha appena pubblicato il libro Red Mirror: Il nostro futuro si scrive in Cina, un saggio che mostra come Pechino sia sensibilmente avanti sulle tecnologie fondamentali per pensare al domani.

Abbiamo infine chiesto ad artisti e fotografi cinesi di illustrare la copertina e gli articoli del numero. Alcuni di loro hanno declinato l’invito, per via delle critiche che rivolgiamo al governo in alcuni articoli: temevano ritorsioni che, purtroppo, sono all’ordine del giorno. Quelli che hanno accettato, comunque, hanno dato un tocco di “cinesità pop” a un’edizione davvero speciale di Wired.

Allegato a questo volume di Wired c’è il consueto inserto business in formato tabloid, questa volta dedicato alla Cybersecurity.





