50 profili di creatori italiani su TikTok che dovreste seguire

12 Ottobre 2020 – 9:03

Bando ai pregiudizi. Molti di noi sono rimasti all’idea che TikTok sia un social network solo per giovanissimi, probabilmente a causa dell’eredità, che inevitabilmente porta con sé, di musical.ly. Oggi invece la piattaforma vive di contenuti differenti, non creati soltanto da giovani per giovani, ma anzi dedicati a target di età diverse e a persone con interessi vari.

Quello che abbiamo fatto dunque è stato raccogliere i 50 profili di autori italiani che secondo noi sono più di valore in questo momento, senza definire un ordine preciso nella presentazione della gallery che andrete a sfogliare, ma invece mostrandovi come TikTok possa ospitare contenuti variegati e interessanti.

Ci sono i profili comici, quelli dedicati all’arte, alla cucina, all’educational – emersi con ancor più forza nel periodo della quarantena attraverso video e tips di professori e studenti per sostenere la didattica a distanza – al beauty, al tech, al gaming, alla musica. Alcuni vi strapperanno semplicemente una risata, altri avranno la forza di sensibilizzarvi su temi importanti, come l’accettazione di sé e del diverso, altri ancora vi insegneranno qualcosa grazie ai format tutorial che in pochi e brevi minuti racchiudono indicazioni importanti per esempio per creare un piatto, un trucco, una foto, un quadro.

