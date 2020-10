Mercato PC, effetto Covid: crescita record nel 2020

11 October 2020 – 10:00

Il mercato dei personal computer ha vissuto un Q3 2020 in fortissima crescita ed il trend è destinato a perdurare sulla scia dello smart working.

Fonte: Punto Informatico