Immuni, l’impennata di download continua

11 Ottobre 2020 – 10:48

Immuni raggiunge e supera quota 8 milioni di download: l’app raggiunge così una nuova milestone e continua un incoraggiante trend di crescita.

