Paola Pisano: resilienza sociale dai servizi digitali

10 Ottobre 2020 – 22:48

Secondo la ministra per l’Innovazione Paola Pisano, intervenuta in giornata a IF2020, i servizi digitali hanno molto a che fare con la resilienza.

The post Paola Pisano: resilienza sociale dai servizi digitali appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico