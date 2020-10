Il Wired Next Fest 2020 in foto

10 October 2020 – 11:16

Sono i due giorni più intensi e ricchi del Wired Next Fest 2020, il 9 e 10 ottobre in diretta streaming dagli Ibm Studios di Milano. Quest’anno il più grande festival italiano a partecipazione gratuita dedicato all’innovazione ha cambiato pelle ed è diventato un festival lungo quattro mesi, da giugno a ottobre. E così siamo arrivati al settimo, doppio e conclusivo appuntamento della stagione: sul palco si parla del grande processo di trasformazione verso la nuova normalità generato negli ultimi mesi, con il tema From Digital to a New World. Cuore e fil rouge di questa tappa del Wired Next Fest sono la vita dopo la pandemia e la ripartenza dopo i mesi del lockdown. Ecco alcuni scatti che lo raccontano.

