Da dove iniziare per scoprire la poetessa premio Nobel Louise Glück

10 Ottobre 2020 – 9:03

È stato annunciato il nuovo Nobel per la letteratura. La poetessa americana Louise Glück, così come d’altronde molta della poesia contemporanea straniera, ha avuto poca visibilità in Italia, dove già la poesia viene letta di rado o solo per quanto riguarda i classici studiati nella scuola dell’obbligo. Il Nobel a Glück è però un atto però significativo, nonché per carriera dovuto: ci dice non solo che dovremmo leggere più versi, ma che non dovremmo mai mancare di curiosità e sorpresa nei confronti della varietà del mondo letterario, senza inseguire mode e temi d’attualità spesso triti.

Certo, Glück è una sorpresa solo in parte: ha vinto il Pulitzer con la raccolta L’iris selvatico, nonché il National Book Award e altri premi importanti, e di recente è stata nominata Poeta laureata degli Stati Uniti, cioè la poetessa chiamata a rappresentare l’intera nazione.

La stirpe della poetessa è di quelle più nobili: potrebbe essere ricondotta, come ha notato il suo traduttore Massimo Bacigalupo – uno dei pochi assieme a Elisa Biagini e Damiano Abeni ad averla tradotta da noi – a una famiglia di uniche poetesse americane, come Emily Dickinson, ma anche Elizabeth Bishop, Sylvia Plath, Anne Sexton, e di recente l’acclamata Anne Carson.

La poesia di Glück, apparentemente severa, precisa e irretita di riferimenti al mito, ha una vitalità tutta legata all’esperienza, personale e universale: miti, personaggi e topoi della cultura classica o biblica paiono illuminati da una luce soggettiva, e divengono veicolo per tonalità personalissime benché condivisibili. Non è quindi una poesia consolatoria, che usa il passato come certezza, ma poesia assertiva, solida si direbbe: come è solido e universale un mito di fronte al caos della vita.

Questo taglio mitico e umano assieme è presente fin dai suoi primi successi, come la raccolta Il trionfo di Achille, dove alla riferimento alla mitologia greca presa sempre in soggettiva – titoli come Metamorfosi o Maratona sono abbastanza lampanti – si intreccia da un lato l’umanità di certe figure come quella di Achille che comprende la propria caducità di fronte agli dei dell’Olimpo, oppure ancora poemi che affrontano passaggi epocali e stagionali come fossero intimi.

“Poi i cerchi si chiusero. Piano le notti si fecero fredde; / le foglie pendule del salice / ingiallirono, caddero. E in ciascuno di noi iniziò / un profondo isolamento, anche se non ne parlavamo, / di questa assenza di rimpianto” si legge ad esempio nella bella poesia Estate, che ci parla da lontano di questi nostri autunni inquieti, sperando non in nuovi “isolamenti”.

Dopo la raccolta Ararat, un libro di versi sull’esperienza del lutto per il padre defunto – anche qui il riferimento al mitico monte della Genesi dove si posò l’Arca di Noè ma il nome significa anche Montagna del dolore – il successo della Glück è giunto con la raccolta L’iris selvatico, nel mondo dei poeti italiani un vero e proprio libro di culto forse anche perché pubblicato (il libro è del 1992) in traduzione solo nel 2003 in Italia, sempre grazie a Bacigalupo.

L’iris selvatico è un meraviglioso catalogo cantato di un giardino edenico che si trova nel Vermont, e che parla con i nomi e le esperienze della stessa poetessa, che cita i propri familiari, mentre dialoga con le varietà di fiori – non solo l’iris, ma la rosa tanto famosa dei poeti, o il papavero rosso, o il trifoglio o ancora le margherite – elencate in varie poesie che si alternano a due serie ricorrenti, Mattutino e Vespri.

La raccolta apre con un’indicazione di poetica attraverso un’immagine: “Dal centro della mia vita venne / una grande fontana”, come se dall’esperienza personale l’autrice volesse come trovarne un’esperienza concreta, mitica, sebbene non retorica.

Alcune delle poesie, dove l’autrice non ha paura a dire Io, fungono quasi da preghiere a una divinità che si cerca senza certezze ma con confidenza, e a volte si apostrofa come fosse “amico” o “partner tremante”. Non può mancare, data la parola direttamente a questo particolare dio intimo (severo e bonaccione, a tratti, che parla attraverso alcune poesie), il riferimento ad Adamo ed Eva, che si tinge anch’esso di toni personalissimi, in riferimento sovente al marito John. “Quando vi ho fatti, vi amavo. / Ora vi compatisco” dice Dio. “Mentre mi allontano da voi / vi vedo più chiaramente”.

Come detto, la poetessa-giardiniera intride i suoi versi di riferimenti personali, raccontando però anche la radice puritana dell’America di questo giardino del New England anche con un po’ di ironia sottile e mai compiaciuta. Questo suo dialogo vegetale e profano con dio e il suo creato, ha però un respiro rigoglioso, se pensiamo alle nostre metropoli chiuse e abbattute di questi mesi autunnali. Un invito alla sorpresa, “perché nel nostro mondo / qualcosa è sempre nascosto”, anche in tempi pandemici.

Il dialogo tra mito, divinità e traduzione dell’esperienza personale è proseguito da Glück con Meadowlands, racconto in versi dell’esperienza del divorzio dal marito visto anche dagli occhi di un figlio trasfigurato in Telemaco, e con Vita nova, con il chiaro riferimento dantesco e inno all’amore perduto attraverso figure come Pia de’ Tolomei – ma ricordiamo anche l’uso del mito per superare il trauma dell’11 settembre 2011 in Ottobre – e che si apre significativamente con “E’ di nuovo inverno, è di nuovo freddo”.

C’è qualcosa di dantesco, o meglio infernale e invernale assieme anche in Averno, l’ultima raccolta tradotta in Italia dal piccolo editore della Libreria Dante & Descartes di Napoli – a loro il grande merito di aver portato in Italia l’opera.

In Averno troveremo miscelati molti degli elementi precedentemente raccontati, sublimati perfettamente. C’è innanzitutto il mito di Persefone, da mettere in relazione familiare con Demetra e Ade e il riferimento al passare delle stagione – Persefone presiede il cambio delle stagioni, passa dalla primavera all’autunno con la madre per poi riabbracciare nell’Ade il marito, calato l’inverno.

C’è anche una poetessa che dice (e scambia) il proprio Io con questi personaggi e forse racconta del proprio passar delle stagioni, cioè dell’invecchiare come donna un tempo giovane, e della meditazione e approssimarsi della morte: “ Questo è il momento in cui vedi di nuovo / le bacche rosse del sorbo selvatico / e nel cielo scuro / le migrazioni notturne degli uccelli. / Mi addolora pensare / che i morti non le vedranno / queste cose su cui facciamo affidamento, /esse svaniscono”.

Anche se poco dopo si legge: “La morte non può farmi male / più di quanto mi abbia fatto male tu, / amata vita mia” e quindi potremmo prendere l’Averno come non solo l’accesso alla dimensione di una vicinanza alla morte, ma confessionale sulla vita vissuta tra figure spesso maschili, amate ma anche lasciate, perse così come rigettate.

In tempi di nuovo femminismo, lo sguardo ieratico del premio Nobel Louise Glück, può essere così anche per questo un punto di vista importante da leggere e far leggere. Sperando che presto altri suoi libri e antologie siano tradotte da noi.

The post Da dove iniziare per scoprire la poetessa premio Nobel Louise Glück appeared first on Wired.

Fonte: Wired