TikTok immorale e indecente: ban in Pakistan

9 Ottobre 2020 – 19:48

Pakistan Telecommunications Authority ha deciso di bloccare l’accesso a TikTok citando la pubblicazione di contenuti illegali, immorali e indecenti.

