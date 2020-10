Realme 7 Pro: rivoluzionario in fotografia e ricarica

Realme 7 Pro arriva in Italia insieme al fratello più piccolo realme 7. Dopo il successo della serie 6, il neonato brand di Shenzhen si è concentrato per alzare l’asticella su fotografia, ricarica e affidabilità. Il suo ultimo fiore all’occhiello, Realme 7 Pro, riesce a offrire delle novità davvero interessanti considerato il rapporto qualità/prezzo.

La carta d’identità di Realme 7 Pro

realme 7 Pro monta un processore Qualcomm Snapdragon 720G fino a 2,3 Ghz. In Italia arriverà la versione da 8 gigabyte di Ram e 128 di Rom. Lo schermo è un Super Amoled da 6,4 pollici con risoluzione Fhd+ e un rapporto display/corpo del 90,8 per cento. Inoltre ha tre slot per le schede: due dedicate alle SIM e una per la microSD.

Ha doppi altoparlanti stereo con certificato Dolby Atmos e qualità del suono Hi-Res. Realme 7 Pro monta il nuovo realme UI. Grazie a questo sistema operativo su base Android, il tempo di risposta al lancio delle applicazioni è ridotto del 14%, l’uso della RAM al 20%, mentre la vita della batteria è incrementata del 40%.

Retro FilterSpecializzato nelle foto notturne

La quad camera con il sensore Sony Imx682 arriva anche su realme 7 Pro. In ordine abbiamo un obiettivo principale da 64 megapixel, uno ultra-grandangolare da 8 megapixel, un macro da 2 megapixel e una lente per i ritratti in bianco e nero sempre da 2 megapixel.

L’obiettivo principale offre una luminosità senza precedenti. È gestibile sia in modalità Ai che in Pro. In questo secondo caso, gli utenti sono liberi di regolare manualmente i parametri della fotocamera. Libertà che si mantiene nella modalità Pro Nightscape. Con questa funzione, infatti, si possono scattare paesaggi notturni regolando liberamente l’otturatore, l’Iso, il bilanciamento del bianco e gli altri parametri. A coadiuvare chi scatta è l’algoritmo multi-frame che assicura scatti da professionisti. A queste soluzioni si aggiunge un set di filtri notturni: Cyberpunk, Flamingo e Modern Gold.

Starry ModeChiude l’esperienza notturna la modalità Starry ovvero Stellata. In questo caso basta puntare l’obiettivo al cielo notturno e lasciare lavorare realme 7 Pro. In pratica, con un semplice clic, la fotocamera effettua 10 scatti a lunga esposizione per un tempo massimo di 32 secondi. Poi, grazie alla tecnologia AI della fotocamera, unisce le foto fino a creare un’immagine Hdr multi-frame con riduzione del rumore, in grado di riprodurre perfettamente ogni dettaglio del cielo stellato. Il risultato è da osservatorio astronomico.

Un obiettivo per ciascuno scopo

Lo scatto a 64 megapixel può essere effettuato in modalità AI Color Portrait Video. Questa funzione può mantenere una parte del ritratto colorata, mentre il resto del colore varierà nelle diverse tonalità del grigio. Una modalità che vede il massimo della sua applicazione nei video per un sorprendente effetto cinematografico.

Wide angleAlla lente principale di 7 Pro si aggiunge un obiettivo ultra grandangolare da 119° con risoluzione di 8 megapixel. Grazie alla sua apertura focale f/2.3 chi scatta non ha più bisogno d’indietreggiare per inquadrare completamente il paesaggio, un’architettura o i gruppi numerosi.

Infine l’obiettivo per i ritratti con il nuovo sistema di filtri. Questa soluzione consente all’obiettivo di rilevare una gamma più ampia di luce. Un sistema che aiuta l’obiettivo principale a catturare meglio la luce. Migliora, così, il contrasto dell’immagine, per un effetto in stile retrò e ritratti con maggiore profondità.

Infine, il quinto sensore: quello frontale. La fotocamera da 32 megapixel è la massima risoluzione adottata da realme. Grazie al sistema di AI beautification, i ritratti risultano chiari e cristallini.

I video con effetto Bokeh in presa diretta

Anche Realme 7 Pro adotta la stabilizzazione delle immagini video grazie alla funzione Uis e Uis Max. Queste utilizzano algoritmi AI e i dati del sensore di movimento per eliminare le vibrazione in tempo reale. E sempre in tempo reale è l‘effetto Bokeh nei video girati con Realme 7 Pro. Soggetto in primo piano e sfondo sfuocato come nelle telecamere pro. La telecamera posteriore filma in 4K a 30 fps, mentre è possibile effettuare le riprese in slow motion con una definizione da 1080 e 120 fps.

Bokeh effectNuove capacità di ricarica e affidabilità

Realme 7 Pro promette la ricarica veloce della batteria da 4500 milliampere ora in soli 34 minuti. Si tratta della ricarica più veloce in uno smartphone di fascia media. Ciò è reso possibile dal caricatore 65 W Charging Evolution con la sua ricarica SuperDart da 65 watt.

Realme 7 Pro è uno smartphone interessante che porta come referenza la verifica di affidabilità Smartphone di Tüv Rheinland. Il Tuv Rheinland Smartphone Reliability Verification comprende 22 test principali e 38 minori. Verifiche che coprono molti scenari di utilizzo comuni.

Prezzi e disponibilità

Realme 7 Pro è disponibile dal 13 ottobre. Il prezzo di vendita della versione 8GB + 128 GB è di 319,90 euro. Realme 7, invece, sarà disponibile a partire dal 21 ottobre. La versione 4 gb +64 gb è proposta a 179 euro. Servono invece 199,90 euro per i 6 gb +64 gb e 259,90 euro per gli 8 gb+128 gb.

