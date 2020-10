Quanto pesa la tua dieta sul pianeta? Te lo dice il WWF

9 Ottobre 2020 – 21:03

(Foto: Getty Images)Mangiare un po’ meno formaggio per salvaguardare la biodiversità, tagliare lo zucchero nella tazzina per liberare aree coltivate e restituirle alle foreste. In vista della Giornata mondiale dell’alimentazione, che cade il 16 ottobre, il WWF lancia un contatore che permette di calcolare l’impatto climatico della propria dieta sul pianeta e come i piccoli cambiamenti a tavola possano riflettersi sulla salvaguardia della Terra.

Il progetto fa parte di un’iniziativa più ampia chiamata Planet-based diet (un gioco di parole con la plant based diet, l’alimentazione che privilegia i vegetali), che indaga gli stili alimentari amici della sostenibilità, adattandoli alle diverse culture e zone del mondo. Quello che è sostenibile in Italia, infatti, potrebbe non essere altrettanto green in un altro paese, dato che cambiano clima, sistemi di coltivazione, tradizioni agricole e così via.

Per calcolare l’impatto della propria dieta sul benessere della Terra basta indicare sul sito la propria nazione e il tipo di alimentazione che si segue abitualmente (quella più diffusa nel paese, quella vegetariana, quella vegana…). A partire dal modello base basta variare anche di poco i propri consumi per vedere dei cambiamenti immediati nella colonna che segna le conseguenze della propria tavola sull’ambiente, dalla perdita di biodiversità all’uso dell’acqua.

Il punto di forza delle diete basate sul pianeta è che sono alleate anche della salute umana, sia perché sono più sane e varie (per esempio limitando le carni rosse) sia perché, producendo meno inquinamento, rendono l’ambiente più accogliente per gli esseri umani. Tra gli obiettivi che si potrebbero raggiungere adottando una dieta amica del pianeta, secondo i calcoli fatti dal WWF, ci sono la riduzione delle emissioni di gas serra legate al cibo almeno del 30%, della perdita di specie selvatiche del 46%, dell’uso agricolo del suolo del 41%. E pure una diminuzione delle morti premature del 20%.

The post Quanto pesa la tua dieta sul pianeta? Te lo dice il WWF appeared first on Wired.

Fonte: Wired