Per Fastweb lo smartworking oltre l’emergenza

9 Ottobre 2020 – 13:48

I quasi 3000 dipendenti di Fastweb potranno scegliere se rientrare in ufficio o lavorare da casa in smart working: la sperimentazione fino a giugno.

The post Per Fastweb lo smartworking oltre l’emergenza appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico