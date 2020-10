Lavori emergenti post-lockdown: insegnante di lingua online

9 Ottobre 2020 – 12:18

Con la diffusione dello Smart Working, che interessa al giorno d’oggi tra i 6 e gli 8 milioni di lavoratori in Italia, e della didattica a distanza, l’universo dell’istruzione è giunto ad un nuovo livello; Infatti, gli studenti possono oggi seguire una lezione con un insegnante di lingua online dalla comodità del loro soggiorno.

Imparare l’inglese online (o qualsiasi altra lingua) sta rapidamente diventando la soluzione preferita dagli studenti. È conveniente, flessibile e si può adattare a qualsiasi programma.

Quali sono le diverse modalità di lavoro per l’insegnante di lingua?

Diversi sono gli inquadramenti possibili per gli insegnanti impegnati nel fare lezione a distanza su differenti piattaforme:

Contratto con una scuola internazionale online

Insegnamento tramite una piattaforma freelance

Diventare un vero e proprio freelance.

Contratto di insegnamento con una scuola internazionale online

Questa è la strada che la maggior parte delle persone segue quando inizia ad insegnare online; è anche quella diventata più popolare grazie ai video virali realizzati dai cosiddetti “nomadi digitali”, su come guadagnare 2.000/3.000 euro al mese lavorando dal posto che più ci piace.

Quando ci si iscrive per insegnare in una scuola internazionale online, si firma un contratto come se lavorassi per qualsiasi altra scuola e ci si impegna a lavorare per un numero minimo di ore al mese, seguendo il programma di studi fornito dalla scuola. Molte scuole forniscono del materiale didattico, piani di lezione, e qualche tipo di piattaforma didattica o classe – e una tariffa oraria prestabilita affiancata (a volte) da un sistema di bonus. Le classi sono in genere composte da 1 a 6 studenti.

Molte scuole richiedono requisiti tecnici minimi per poter insegnare sul loro sito. Molte insistono per una connessione Internet cablata (non Wi-Fi) con una velocità stabile di 20 Mbps. Normalmente richiedono anche specifiche minime per il computer: 4GB di RAM con Windows 7 o superiore. Necessari anche le cuffie con microfono e naturalmente una webcam HD (la maggior parte dei portatili ne ha una).

Insegnamento su una piattaforma freelance

Lavorare per una scuola internazionale online significa lavorare con un contratto a tempo pieno per un datore di lavoro che ha il pieno controllo su ciò che si insegna e a chi. La scuola stabilisce la tariffa oraria e fornisce gli studenti: è un po’ come lavorare in una vera scuola, ma con classi di dimensioni ridotte e nessuna necessita di commuting.

Se si vuole un po’ più di controllo e libertà nel programma di studi e nella scelta degli studenti, l’insegnamento su una piattaforma per freelance potrebbe essere la soluzione giusta.

Su questo tipo di piattaforme è possibile elencare le proprie competenze, qualifiche, esperienze e passioni in un profilo che è elencato su una directory di insegnanti online. Gli studenti scelgono poi un insegnante e prenotano le lezioni. In questo modo si avrà il controllo completo di cosa, quando e come insegnare; soprattutto, della tariffa oraria. La piattaforma cura il marketing e la visibilità degli insegnanti registrati, mentre l’insegnante può focalizzare sui programmi.

Per poter richiedere delle tariffe più alte, si avrà bisogno di mostrare una comprovata esperienza in argomenti come la formazione IELTS, il Business English o la pronuncia inglese. Altrimenti, si rischia di restare anonimi nell’oceano di insegnanti di inglese, generalmente fermi nel range dei 10-15 euro all’ora. Concentrarsi su una o due specialità è la chiave del successo.

Un esempio di piattaforma per insegnare le lingue online è Preply. Su Preply gli insegnanti creano il loro profilo che, una volta approvato, viene pubblicato sulla piattaforma. Non è richiesto un certificato o qualifica specifica, ma naturalmente averne uno aiuta. Il proprio profilo deve includere una fotografia e un video in cui ci si presenta e che tipo di insegnamento si offre.

Una volta che il profilo è stato approvato, si potrà impostare la disponibilità sul calendario e quindi attendere che gli studenti chiedano un contatto per organizzare le lezioni. Le lezioni vengono impartite tramite il servizio di aula virtuale direttamente sul sito di Preply, Preply Space.

Preply addebita all’insegnante una commissione del 100% alla prima lezione, ma per le lezioni successive la commissione scende al 33%, fino ad un minimo del 18%, a seconda del volume di lezioni che si insegnano. Il prezzo minimo in media di una lezione è di 5 euro e massimo di circa 40 euro. Secondo Preply, gli insegnanti guadagnano in media 500 euro a settimana.

Diventare un vero e proprio freelance

Come freelance, si ha il controllo completo su quello che si fa, sul quando si fa e quanto ci si fa pagare. Non ci sono commissioni o restrizioni di alcun tipo. Si può insegnare quello che si vuole, quando si vuole, ma si devono trovare studenti, il che potrebbe rivelarsi un’impresa ardua. Il numero di veri insegnanti freelance è sconosciuto, ma comunque significativo, e la concorrenza è alta. La maggior parte degli insegnanti freelance ha un proprio sito web, un canale YouTube e un blog e fa uso dei social media per pubblicizzare se stessi e i propri servizi. Spesso offrono una varietà di servizi, oltre all’insegnamento, come la traduzione, la correzione di bozze e il copywriting.

Per pubblicizzare le tue competenze in modo efficace, si avrà bisogno di competenze nel marketing online, nell’ottimizzazione di siti web, nelle riprese e nell’editing di video, nella scrittura di post sul blog e nella promozione dei tuoi canali di comunicazione.

Come per ogni professione, per avere successo come insegnante di lingua online è necessaria perseveranza e dedizione. Ci vuole tempo e impegno. È relativamente facile iniziare a guadagnare qualche euro in più ogni settimana, ma per vivere bene e guadagnare una tariffa oraria decente è necessario avvicinarsi al lavoro come un vero professionista.

Qualunque sia l’approccio alla professione, si avrà successo solo se si adotterà un atteggiamento professionale. Si possono osservare i profili dei migliori insegnanti su Preply per prendere spunto, o seguire i freelancer di successo. Se si vuole guadagnare tariffe orarie più alte, allora si dovrà offrire un programma interessante, avere un livello di esperienza in una o più nicchie di mercato e avere una comprovata esperienza nel fornire lezioni e risultati.

