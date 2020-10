Il videogioco con Fedez e Chiara Ferragni

9 October 2020 – 17:26

(Foto: Elenapugger)Fedez e Chiara Ferragni sono i protagonisti di un piccolo videogioco intitolato Bella Storia e realizzato dall’illustratrice Elenapugger. Questo semplice titolo realizzato col motore Unity riprende non soltanto il titolo dell’ultimo singolo del cantante ma anche l’atmosfera e quindi i protagonisti del videoclip uscito da poco su YouTube.

Con una grafica cartoon, Bella Storia riprende le sfumature del video che accompagna la canzone con gli inusuali capelli viola per lui e neri per lei, la moto rossa e il cielo con tramonto che rimanda ai film di fantascienza degli anni ’80. La dinamica di gioco è semplicissima: si inforca la moto e si dovrà saltare pacchi e buchi sulla strada raccogliendo i simboli della pace. Più si riesce a proseguire più salirà il punteggio e più cuori-vite si riceveranno dalla Ferragni.

Per giocare basta premere un tasto col computer o fare tap sullo schermo dello smartphone, che però deve essere orientato in landscape (ossia, in orizzontale). Non esiste un’applicazione per Android o per iPhone, si deve visitare il sito ufficiale e si è subito pronti per partire. In sottofondo si può ascoltare, appunto, il singolo Bella Storia.

Come spiegato dalla stessa Elenapugger su Instagram per annunciare il gioco, non si tratta di un titolo ufficiale, tuttavia è già arrivata la benedizione dello stesso Fedez che – sempre sul social network fotografico – ha pubblicato una Storia parlando del progetto.

A proposito di cantanti e videogiochi, soltanto qualche settimana fa era uscito un sorprendente aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare con un nuovo personaggio ispirato a Fabio Rovazzi.

