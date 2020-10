Il Nobel per la pace 2020 è andato al World Food Programme delle Nazioni Unite

9 October 2020 – 12:22

(foto: TARIQ MAHMOOD/AFP via Getty Images)Venerdì 9 ottobre il World Food Programme (Wfp) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) ha vinto il premio Nobel per la pace 2020. Lo ha annunciato la presidente del comitato per il prestigioso premio norvegese Berit Reiss-Andersen all’Istituto Nobel di Oslo, dove le restrizioni per il Covid-19 hanno ristretto la folla di giornalisti e costretto il comitato a riunirsi in ranghi ridotti.

Il Wfp è l’agenzia dell’Onu che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo – con una media di 86.7 milioni di persone assistite in circa 83 paesi ogni anno. Il premio vuole essere un appello alla comunità internazionale per finanziare adeguatamente il Wfp: nelle parole di Reiss-Andersen, anche se l’agenzia sarebbe stata una degna destinataria del Nobel in ogni caso, la pandemia di Covid-19 ha rafforzato i motivi alla base dell’assegnazione al Wfp, data la necessità del “multilateralismo” in un momento di crisi globale. Il comitato per il Nobel ha voluto “rivolgere gli occhi del mondo ai milioni di persone che soffrono o affrontano la minaccia della fame”, una condizione spesso usata come “arma di guerra e conflitto”.

Gli altri candidati

Per il Nobel per la pace quest’anno erano stati presi in considerazione 318 candidati, divisi in 211 individui e 107 organizzazioni. Le principali figure in lizza includevano la 17enne attivista svedese per il clima Greta Thunberg, il dissidente russo e leader dell’opposizione Alexei Navalny – in fase di ripresa da un avvelenamento con agenti nervini di cui incolpa il presidente russo Vladimir Putin – e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per il suo ruolo nella pandemia di coronavirus.

Da non dimenticare, per il futuro: la Casa Bianca ha annunciato nel settembre scorso che il presidente Donald Trump è stato nominato per il premio Nobel 2021, per il suo ruolo di mediazione in un accordo che ha visto gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrain normalizzare le relazioni con Israele. A nominarlo è stato un politico di estrema destra norvegese, Christian Tybring-Gjedde. Le candidature possono essere presentate infatti da un gruppo selezionato, inclusi i legislatori nazionali, i capi di stato e alcune istituzioni internazionali.

Il premio in palio

Oltre all’enorme prestigio, al Nobel si aggiunge anche un premio in contanti di 10 milioni di corone norvegesi (poco meno di 850 mila euro) e una medaglia d’oro che sarà consegnata al Wpf durante una cerimonia a Oslo il 10 dicembre, anniversario della morte del fondatore Alfred Nobel. A causa del Covid-19, l’evento quest’anno si svolgerà in forma ridotta.

The post Il Nobel per la pace 2020 è andato al World Food Programme delle Nazioni Unite appeared first on Wired.

Fonte: Wired