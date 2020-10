Il joypad per PlayStation con grilletti e manopole stampati in 3D

9 Ottobre 2020 – 18:03

(Foto: Akaki Kuumeri)Il noto modder Akaki Kuumeri ha pubblicato su YouTube un interessante gadget fatto in casa che aggiunge al controller DualShock 4 di Ps4 tutto il necessario per i giochi in cui si deve pilotare un mezzo volante e sparare. Il risultato è una doppia cloche con grilletti annessi che sembra funzionare davvero molto bene.

L’autore si è ispirato da un titolo molto apprezzato come Star Wars Squadrons, un videogioco di combattimento spaziale multiplayer dove servono riflessi pronti e l’abilità di manovrare i vari i velivoli dell’Impero galattico e alla Nuova Repubblica sfruttandone scudi e armi incorporate. È stato inoltre testato con un altro gioco molto popolare del 2020 come Microsoft Flight Simulator dove certo si vola ma non si combatte, ma servirebbero decine di tasti personalizzabili vista la vastità dei comandi del realistico simulatore.

Anche se viene definito dallo stesso Akaki come un po’ fragile, il lavoro dietro questo accessorio fai da te è apprezzabile perché i movimenti della cloche vanno ad agire con una buona precisione sui controller direzionali mentre i grilletti vanno appunto ad azionare i corrispettivi sul DualShock 4. Considerando la natura casalinga del prodotto, è davvero sorprendente il risultato finale e chissà che non verrà preso a ispirazione da grandi produttori di accessori ufficiali.



Nel frattempo, chiunque possedesse una stampante 3d e volesse cimentarsi nell’impresa può raccogliere tutte le istruzioni liberamente: nel pieno spirito hobbista, tutto è infatti scaricabile gratis dal portale Thingiverse. C’è anche una versione a singolo joystick e una che si limita a indicare come stampare la cloche senza pulsanti per sparare, per esempio se si è interessati a videogiochi solo di volo. E ci sono anche design alternativi che si adattano ai controller di Xbox 360 e Nintendo Switch (il modello Pro), presto dovrebbe arrivare anche la versione per Xbox One.

The post Il joypad per PlayStation con grilletti e manopole stampati in 3D appeared first on Wired.

Fonte: Wired