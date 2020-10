Huawei P Smart 2021, batteria massiccia e fotocamera quadrupla a 229 euro

9 Ottobre 2020 – 3:43

(Foto: Huawei)Apre ufficialmente al preordine oggi Huawei P Smart 2021, un modello di medio range che punta deciso su una batteria dalla lunga durata e rapida ricarica assieme a una fotocamera quadrupla prestante. Il prezzo è competitivo e include anche un generoso bundle promozionale con cuffiette e servizi extra offerti.

Il nuovo modello della P-series monta uno ampio schermo da 6,67 pollici full hd a cristalli liquidi con 394 ppi di densità e fotocamera frontale da 18 megapixel con apertura f/2.0 nel foro centrale accompagnata da flash circolare; il sensore per l’impronta digitale è piazzato sul lato del dispositivo. Il SoC è un Kirin 710A octa-core da 2,2 GHz con 4 gb di ram e 128 gb espandibile di ulteriori 512 gb via microsd, mentre la batteria è da 5000 mAh con ricarica rapida a 22,5 watt che garantisce due ore di fruizione video con 10 minuti di carica.

Con uno spessore di 9,26 mm e un peso di 206 grammi, Huawei P Smart 2021 monta una fotocamera quadrupla con sensore principale da mezzo pollice e 48 megapixel e apertura f/1,8, grandangolare da 8 megapixel f/2,4, macro da 2 megapixel e f/2,4 e sensore di profondità da 2 megapixel f/2,4. Grazie agli algoritmi basati sull’intelligenza artificiale è possibile ridurre il rumore combinando più frame per più definizione e dettagli. La connessione al web è lte, mentre il sistema operativo è Android 10 con interfaccia Emui 10.1 e non manca la sempre più abbondante AppGallery che ora conta su 96.000 app attualmente integrate con HMS Core.

Il prezzo di Huawei P Smart 2021 è di 229 euro nelle colorazioni crush green, blush gold e midnight black con preordine da oggi (la disponibilità sarà annunciata a breve) con un interessante bundle che include le cuffiette Huawei FreeBuds 3 (valore di 139 euro), tre mesi di Music Vip Membership e Huawei Video e uno spazio extra di 15 gb su Huawei Cloud.

