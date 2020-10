Ecco la sim che blocca automaticamente i servizi a pagamento: come funziona

9 Ottobre 2020 – 14:28

A partire da novembre i clienti TIM che acquisteranno una nuova scheda sim dovrebbero godere di un blocco preventivo dei servizi a valore aggiunto che fino a oggi andava richiesto espressamente. Sono in arrivo tutele anche per i consumatori che hanno già un numero di telefono attivo, come proposto dall’Agcom.Continua a leggere



A partire da novembre i clienti TIM che acquisteranno una nuova scheda sim dovrebbero godere di un blocco preventivo dei servizi a valore aggiunto che fino a oggi andava richiesto espressamente. Sono in arrivo tutele anche per i consumatori che hanno già un numero di telefono attivo, come proposto dall’Agcom.

Continua a leggere A partire da novembre i clienti TIM che acquisteranno una nuova scheda sim dovrebbero godere di un blocco preventivo dei servizi a valore aggiunto che fino a oggi andava richiesto espressamente. Sono in arrivo tutele anche per i consumatori che hanno già un numero di telefono attivo, come proposto dall’Agcom.

Fonte: Fanpage Tech