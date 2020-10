Come ricevere notifiche su Android ogni volta che abbaia il cane o suonano alla porta

9 October 2020 – 13:36

L'app di Trascrizione Istantanea messa a disposizione da Google per gli utenti con problemi uditivi sta per dotarsi di una novità interessante: un sistema che rileva i suoni ambientali e invia notifiche in corrispondenza di quelli che possono richiedere l'attenzione degli utenti, dallo squillo di un telefono a un allarme antincendio.



app di Trascrizione Istantanea messa a disposizione da Google per gli utenti con problemi uditivi sta per dotarsi di una novità interessante: un sistema che rileva i suoni ambientali e invia notifiche in corrispondenza di quelli che possono richiedere l'attenzione degli utenti, dallo squillo di un telefono a un allarme antincendio.

Fonte: Fanpage Tech