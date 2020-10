Web Summit 2020 solo online: dal 2 al 4 dicembre

8 Ottobre 2020 – 16:48

La decisione è stata presa considerando l’attuale andamento del numero dei contagi: l’edizione 2020 del Web Summit non sarà ospitata da Lisbona.

