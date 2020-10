Teracube 2e, lo smartphone ecosostenibile low-cost

8 Ottobre 2020 – 12:03

(Foto: indiegogo)Dopo Fairphone finalmente appare un nuovo smartphone ecosostenibile, che pensa all’ambiente sfruttando materiali riciclabili e proponendo una struttura facilmente smontabile e riparabile. Il nome è Teracube 2e e sta raccogliendo un ottimo consenso sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo. Anche grazie a un prezzo assai abbordabile.

Fairphone è diventato sinonimo di smartphone ecologico ed è ormai giunto alla quarta generazione con il modello medio range 3+ che ha ottenuto il punteggio perfetto, 10/10, nell’apposita valutazione di iFixit. Tuttavia, ci sono molti utenti che si accontenterebbero della stessa filosofia con un dispositivo più semplice e – dunque – anche più economico. Per venire incontro a questa potenziale ampia platea ecco il progetto Teracube 2e, che si piazza nel segmento low-cost mettendo sul piatto encomiabili valori.



Confezionato con il 25% di materiale riciclato e venduto con un case biodegradabile, Teracube 2e si può facilmente smontare pezzo per pezzo anche senza essere ingegneri così da effettuare riparazioni in modo semplice e in casa. La batteria da 4000 mAh e con autnomia di due giorni è altrettanto rimpiazzabile (è uno dei principali motivi di cambio di smartphone) e verrà venduto con una garanzia doppia rispetto al resto della concorrenza, quattro anni.

La scheda tecnica conta su un display ips da 6,1 pollici hd+, processore octa-core MediaTek Helio A25 con 4 gb di ram e 64 gb di memoria interna espandibile, la fotocamera è doppia da 13 e 8 megapixel mentre la selfie camera è da 8 megapixel. La connettività è 4G, non mancano il lettore di impronta digitale, il bluetooth 5.0, il jack da 3,5 mm e c’è anche l’nfc per i pagamenti a contatto. Il sistema operativo è Android 10.

Il prezzo per chi finanzierà il progetto su Indiegogo è di 84 euro invece che 168 euro quando sarà prodotto; viene garantita la spedizione in tempo per Natale. Anche per il progetto si farà: con ancora più di un mese alla fine della raccolta fondi si è già al 262% della richiesta minima, al momento della stesura di questo pezzo.

