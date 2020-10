Sul caso Patrick Zaki la politica italiana non può più perdere tempo

8 October 2020 – 12:21

Sembra che non si sia imparato nulla in Italia dalle tragedie del passato. Mentre ancora si cerca la verità sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso dal regime egiziano nel 2016, un tribunale del Cairo ha prolungato di altri 45 giorni la detenzione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’Università di Bologna arrestato nel suo paese durante una breve vacanza. La sua colpa sarebbe quella di aver criticato il regime di Al-Sisi sui social, quanto basta per essere bollato come dissidente e finire da otto mesi nelle terribili carceri egiziane, insieme a giornalisti, manifestanti e politici dell’opposizione.

Non si è imparato niente in Italia perché mentre la giustizia egiziana prolunga di volta in volta la pena di Patrick Zaki, dalle nostre istituzioni arrivano tanto belle parole in sua difesa, ma pochi fatti concreti. La fortuna del ragazzo, se così la si può chiamare, è quella di avere un legame per motivi di studio con una democrazia europea, un elemento che fa sì che la sua storia sia ben più sotto ai riflettori rispetto a quella di chi come lui finisce nelle carceri egiziane ma non ha alcun appiglio esterno al di là del suo stesso regime. L’Italia potrebbe e dovrebbe fare qualcosa per salvaguardare uno studente ingiustamente detenuto che da tempo viveva sul suo territorio, ma in realtà le uniche iniziative che sta intraprendendo sotto la voce Egitto sono la firma di nuovi accordi economici e commerciali. Come a fine settembre, quando l’ambasciatore egiziano a Roma ha lodato la grande collaborazione con l’Italia, dopo la notizia dell’inclusione di tre grandi aziende italiane come Eni, Snam e Saipem nel comitato consultivo del forum sulla cooperazione energetica che si terrà al Cairo, nell’ambito del progetto Eastmed.

La storia di Patrick Zaki, quella prima di lui di Giulio Regeni, dovrebbero invece far scattare una scintilla nella testa della politica italiana. L’Egitto non può essere un nostro partner, almeno fino a quando non metterà fine ai suoi insabbiamenti, alle sue detenzioni arbitrarie, alla sua giustizia autoritaria. È un discorso molto ampio, che si potrebbe fare con tanti altri paesi del mondo con cui l’Italia mantiene ottimi rapporti commerciali, nonostante in essi la violazione dei diritti umani sia la norma. Discorso utopico, che con l’Egitto diventa però diverso, perché qui le vittime dell’autoritarismo sono stati nel recente passato un cittadino italiano e, ora, uno studente di un’università italiana. La politica nostrana non può chiudere gli occhi, non può riempirsi la bocca di belle parole mentre sotto banco continua a firmare nuovi accordi, non può insomma non far dipendere le relazioni bilaterali con il paese da una svolta sui dossier Regeni e Zaki. Anche perché nel caso di quest’ultimo non è solo la detenzione arbitraria il problema, ma anche le condizioni in cui sta avvenendo: a Patrick Zaki per mesi non sono state permesse visite dall’esterno, non è stato consentito di presenziare ai processi, ma il carcere in cui si trova è noto per le sue pessime condizioni, mentre proprio lì è recentemente morto di Covid-19 un giornalista egiziano dissidente. Una situazione critica sotto tutti i punti di vista, su cui non si può continuare a tergiversare.

“Non possono rimanere solo Amnesty, gli studenti, gli amici di Patrick, l’Università di Bologna e gli enti locali a portare avanti questa campagna“, ha denunciato Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia. Quella di Patrick Zaki non può in effetti essere una battaglia circoscritta a chi lo conosce e a chi per lavoro si batte per il rispetto dei diritti umani. Al contrario, deve essere una battaglia politica che coinvolga le più alte istituzioni. Perché lo studente dell’Università di Bologna è solo un simbolo, la punta dell’iceberg: farsi sentire sul caso Zaki per l’Italia significa accendere indirettamente i riflettori sulle tante altre persone che in Egitto vivono la sua stessa condizione ma restano invisibili. Si tratta, insomma, di una missione democratica irrinunciabile.

