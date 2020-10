Slack studia i messaggi audio e le Stories di lavoro

8 Ottobre 2020 – 18:03

Slack headquarters (foto:Sullivan/Getty Images)Slack, la piattaforma di messaggistica per la collaborazione aziendale, sta preparandosi a presentare due grandi novità introducendo la possibilità di inviare messaggi audio tramite un sistema di push-to-talk e cedendo al fascino dei contenuti effimeri con una scadenza di 24 ore: le Storie.

Storie su Slack

Al contrario dei contenuti veicolati con le storie su Instagram, Slack interpreta lo strumento come un modo tra colleghi per fornire aggiornamenti sullo stato di avanzamento di un progetto o per impostare l’agenda giornaliera del team di lavoro.



Questo formato, nuovo per la piattaforma ma oramai molto popolare in tutti i social network, trova quindi un diverso modo d’impiego più improntato al versante professionale. “È un modo un po’ più umano di fornire aggiornamenti”, afferma l’amministratore delegato di Slack, Stewart Butterfield, a The Verge. “un modo più informale e flessibile per le persone di partecipare alle riunioni senza doverne tenere una dedicata”.

Audio per risposte rapide

Il sistema di audio Push-to-talk introdotto su Slack (fonte: Slack)Slack sta per presentare anche una nuova funzione che permette di effettuare un rapido brainstorming con i collehi online in quel momento.

La piattaforma inserirà un’opzione audio che permetterà di avviare una conversazione vocale con i colleghi online. “L’idea è che abbiamo già dei canali: iniziare una chiamata o programmare una videoconferenza può sembrare piuttosto pesante, mentre quando eravamo tutti in ufficio potevamo comunicare sporgendoci e gridando una domanda a qualcuno che sta a un paio di scrivanie di distanza. Ci sembra un sistema molto più facile. Quindi stiamo cercando di ricrearlo”, spiega Butterfield.

Entrambe le funzioni descritte sono ancora in fase di sviluppo ma il team di Slack prevede un rilascio entro la fine del 2020. Ancora non si sa però se saranno rilasciate prima come beta test o se verranno implementate gradualmente sulla piattaforma.

