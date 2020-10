Novità per la protezione degli account Google

8 Ottobre 2020 – 13:48

Avvisi di sicurezza ben visibili, Modalità Ospite per l’assistente e controlli semplificati: queste le funzionalità inedite annunciate da bigG.

The post Novità per la protezione degli account Google appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico