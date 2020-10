Mrs America mostra la lotta sfaccettata per l’uguaglianza femminile

8 October 2020 – 12:08

https://www.youtube.com/watch?v=IFDrs1iuGmQ

È dagli anni Venti che negli Stati Uniti viene proposto il cosiddetto Equal Rights Amendment (Era), un emendamento costituzionale che ratifichi in tutto e per tutto l’uguaglianza fra uomini e donne: più volte rimandato, ebbe una grande occasione di divenire realtà a partire dal 1971, ma nonostante fosse stato approvato da Washington non venne ratificato da un numero sufficiente di stati federali e dunque a oggi ancora non se n’è fatto nulla. Del contrastato iter degli anni Settanta e soprattutto delle divisioni all’interno dei movimenti femminili a sostegno e contro l’Era parla Mrs America, prestigiosa miniserie prodotta da Fx per Hulu e che dall’8 ottobre arriva anche da noi su Tim Vision (subito i primi due episodi e poi gli altri sette uno a settimana). Protagoniste sono appunto le donne che, figure storiche quasi tutte realmente esistite, combatterono su diversi fronti, prima fra tutto l’algida e feroce Phyllis Schlafly, interpretata da Cate Blanchett.

Blanchett è, in effetti, uno dei poli d’attrazioni principali di questa produzione che, scritta da Dahvi Waller (Desperate Housewives, Mad Men, Halt and Catch Fire), mette in scena il grande e frastagliato caleidoscopio dell’attivismo femminista. Perché la Schlafly di Blanchett è la classica madre e moglie conservatrice americana, tutta filo di perle, cotonatura impeccabile e golfini pastello, con una passione però per la politica militare e l’ambizione di un posto al Congresso: nonostante i suoi sei figli (e la ferma convinzione che il luogo che renda più felice una donna sia la casa), Schlafly vuole avere un posto nel mondo e lo fa con spietata determinazione e con strategie spesso ipocrite. Dell’emendamento sui diritti femminili, per esempio, non è più di tanto interessata finché non capisce che proprio su questo tema ha la possibilità di costruire attorno a lei una base di sostegno. E, in fondo, anche la possibilità di farsi sentire dagli uomini la cui attenzione vuole catturare e vincere.

Blanchett ritrae Schlafly come una figura glaciale, impenetrabile, eppure mossa da impercettibili microsismi e sempre sull’orlo di crollare sotto le stesse proprie infrangibili convinzioni (il momento finale, in cui assapora allo stesso tempo il successo più grande e la disfatta più irrimediabile, è un momento di recitazione altissimo e anche simbolico di tanta ambivalenza nutrita per ben nove episodi). A subire i duri attacchi della donna ci sono soprattutto altre donne, le femministe di seconda ondata, considerate in sostanza delle frustrate che farebbero bene a trovarsi un marito (o che non riescono a farlo). Il cast corale è di primo livello: Rose Byrne è magnetica nell’interpretare l’icona femminista Gloria Steinem, tutta fascino e determinazione, affiancata da Margo Martindale nei panni della pragmatica Bella Abzug e Tracey Ullman in quelli della vulcanica Betty Friedan, autrice de La mistica della femminilità.

Ogni episodio è incentrato sulla prospettiva di una di queste figure, mostrando ciascuna non come monoliti incrollabili ma anche come personaggi complessi, contraddittori, spesso immersi in terreni insondabili e ancora più contraddittori di loro. Lo stesso movimento femminista è ritratto pieno di crepe e fratture, mentre le adepte di Schlafly sono alle prese con una leader carismatica e fin troppo autoritaria, i loro impegni familiari irrinunciabili e un anelito di indipendenza insopprimibile. A parte qualche aggiunta fittizia (come il personaggio di Sarah Paulson, sempre bravissima che qui fa il contraltare caldo e pacificatore di Schlafly), tutto è storicamente documentato. Anzi Mrs America diventa ancora più interessante quando raccontare storie poco conosciute eppure epocali, come la vicenda di Shirley Chisholm, la prima donna afroamericana eletta al Congresso e la prima candidata donna alle primarie presidenziali democratiche, un esempio di imbattile carisma rivoluzionario. Per questo ruolo Uzo Aduba (la Crazy Eyes di Orange Is The New Black) ha si è aggiudicata un meritatissimo Emmy.

Al di là del suo orizzonte ideologico, Mrs America è un prodotto televisivo sfacciatamente realizzato (nei costumi, negli stacchi di scena, nell’intreccio delle vicende, per non parlare del cast) in modo da urlare a ogni fotogramma “tv di qualità”. Ci sono in ogni caso moltissimi strati di lettura e moltissimi modi di guardarlo: è un affresco storico in costume molto accurato e appassionante; è un manifesto politico che mostra da una parte l’ambiguità di chi cerca di tenere al laccio le donne e dall’altra la determinazione e i sacrifici di chi ha lottato per liberarle; è anche una terrificante riflessione su come certi meccanismi politici e sociali di manipolazione e oppressione non siano per nulla cambiati.

Soprattutto questa serie, raccontando il movimento femminista dando largo spazio alla (anzi partendo proprio dalla) sua antitesi, vuole sottolineare il fatto che le donne non siano un monolite da trattare come una realtà sempre necessariamente uniforme e inamovibile. Esistono anche donne come Phyllis Schlafly, donne con dignità e carattere e ideali, al contempo vittime e complici di un sistema patriarcale che vorrebbero tentare di dominare ma dal quale sono inevitabilmente schiacciate. E forse il femminismo più vero si batte per liberare anche e soprattutto donne così.

The post Mrs America mostra la lotta sfaccettata per l’uguaglianza femminile appeared first on Wired.

Fonte: Wired