La vera protagonista del dibattito Pence-Harris è stata una mosca

8 Ottobre 2020 – 12:03

(Foto: Getty Images)Dall’Italia è difficile capire quanto capitalizzino l’attenzione mediatica i dibattiti in vista delle elezioni presidenziali. E dopo il disastro del primo confronto fra Donald Trump e Joe Biden, c’era ancora più curiosità per il duello fra i candidati vicepresidenti, rispettivamente il confermato Mike Pence e la rivelazione Kamala Harris. In realtà, si è rivelato piuttosto ordinario e senza particolari sorprese. Un dettaglio, però, ha catalizzato l’attenzione e la frenesia degli spettatori da casa, e soprattutto dei commentatori sui social: la mosca che ha svolazzato per due minuti abbondanti attorno alla testa di Pence per poi posarsi sui suoi impeccabili capelli bianchi.

“Per due lunghissimi minuti i cittadini americani sono rimasti fermi e sbigottiti, domandandosi se Mike Pence avrebbe affrontato il fatto di avere un insetto vero e proprio posato sulla sua testa mentre discuteva di poliziotti violenti”, scrive Vulture: “Quel momento non è mai avvenuto in quanto Pence non ha notato la mosca posatasi sulla sua testa in diretta nazionale, perché è fatto di cera era troppo concentrato a sostenere le forze dell’ordine mentre condannava i rivoltosi”. Ovviamente, l’ironia non è mancata, e in molti hanno osannato il coraggioso insetto per essersi avvicinato al vicepresidente in carica.

the fly knew it’s 2 minute limit pic.twitter.com/eNwQrxxscy

— Danielle (@DanielleForPA) October 8, 2020

Altri commentatori, a partire da Sarah Jessica Parker, hanno fatto notare da che cosa sono metaforicamente attratte le mosche di solito. E c’è chi ha invitato il noto programma satirico Saturday Night Live a ingaggiare Jeff Goldblum nei panni dell’insetto, lui che già aveva interpretato il mitico film La mosca.

View this post on Instagram

Is that a fly???? On his head. I think that is a fly. Not sure if anyone else is watching. Or caught that. Hmmm… X, SJ

A post shared by SJP (@sarahjessicaparker) on Oct 7, 2020 at 7:21pm PDT

The man is decomposing live on television. pic.twitter.com/2bDipVCIrK

— Joel Kim Booster (@ihatejoelkim) October 8, 2020

If SNL doesn’t get Jeff Goldblum to play the fly in this week’s episode, they’re missing a massive opportunity.

— Lauren Ash (@lauren_ash) October 8, 2020

Qualcuno ha anche utilizzato l’episodio come elemento di critica politica, per esempio Glaad, l’associazione che si occupa della rappresentazione delle persone lgbt+ nei media e in politica, che ha scritto: “Sfortunatamente una mosca ha avuto più tempo in diretta che non i temi Lgbtq”, in riferimento soprattutto al fatto che a Pence, noto conservatore e sostenitore delle terapie di conversione per gli omosessuali, non sia stata rivolta nessuna domanda su questi argomenti, che l’avrebbero messo chiaramente in difficoltà.

Unfortunately, a fly got more air time during the #VPDebate than LGBTQ issues did.

— GLAAD (@glaad) October 8, 2020

The post La vera protagonista del dibattito Pence-Harris è stata una mosca appeared first on Wired.

Fonte: Wired