IBM si divide: la grande scommessa su cloud e IA

8 October 2020 – 16:39

Un cambiamento decisivo: così il CEO di IBM descrive la scelta di dividere il business della società, annunciando la prossima creazione di una NewCo.

The post IBM si divide: la grande scommessa su cloud e IA appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico