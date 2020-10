È in arrivo Mank, il nuovo film (in bianco e nero) di David Fincher

8 October 2020 – 11:51

Sono passati sei anni da Gone Girl, l’ultimo film di David Fincher uscito nelle sale. Il filmmaker si è dedicato nel frattempo ad altri progetti, in particolare alle serie House of Cards e Mindhunter, ma ora è pronto a ritornare alla sua passione primaria, il cinema. È imminente, infatti, il debutto del suo nuovo lungometraggio, Mank, che sbarcherà su Netflix il prossimo 4 dicembre ma che sarà anticipato negli Stati Uniti da un passaggio in alcune sale selezionate. Il nuovo lavoro, la cui sceneggiatura è stata scritta da Jack Fincher, padre del regista, vede come protagonista Gary Oldman nei panni di Herman J. Mankiewicz, geniale e problematico sceneggiatore di Hollywood.

La trama in particolare si concentra nel periodo in cui Mankiewicz deve affrettarsi per concludere la sceneggiatura di Quarto potere, il capolavoro di Orson Welles che nel 1941 vinse anche l’Oscar proprio come migliore sceneggiatura. Ma è proprio questo punto a essere controverso, visto che lo scrittore e Welles (interpretato da Tom Burke) si scontrarono a lungo sulla paternità dell’opera e su chi avesse scritto cosa. Il film di Fincher approfondirà anche i problemi privati di Mankiewicz, noto alcolista, e mostrerà diversi altri nomi della Hollywood dei tempi: Amanda Seyfried, per esempio, interpreterà l’attrice Marion Davies, mentre Charles Dance e Arliss Howard saranno rispettivamente il tycoon William Randolph Hearst e il megaproduttore cinematografico Louis B. Mayer.

𝙹𝙾𝙴 (𝚅.𝙾.)𝚆𝚘𝚛𝚍 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝 𝚒𝚜 𝚛𝚊𝚍𝚒𝚘’𝚜 𝙶𝚘𝚕𝚍𝚎𝚗 𝙱𝚘𝚢 𝚠𝚊𝚗𝚝𝚜 𝚝𝚘 𝚐𝚘 𝚝𝚘𝚎-𝚝𝚘-𝚝𝚘𝚎 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚆𝚒𝚕𝚕𝚒𝚎 𝙷𝚎𝚊𝚛𝚜𝚝, 𝚊𝚗𝚍 𝚢𝚘𝚞’𝚛𝚎 𝚑𝚎𝚕𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚔𝚒𝚝𝚌𝚑𝚎𝚗. pic.twitter.com/EOvUon3bUJ

— NetflixFilm (@NetflixFilm) September 5, 2020

Tante altre star dell’epoca d’oro del cinema riprenderanno vita grazie ai numerosi componenti del cast: Craig Robert Young darà il volto a Charlie Chaplin, Sebastian Faure a Clark Gable, Michelle Twarowska a Joan Crawford, Scarlet Cummings a Bette Davis e Natalie Denise Sperl a Greta Garbo. Per David Fincher questo è un progetto ambizioso e particolarmente caro: il tributo padre morto nel 2003. A rendere ancora più particolare l’opera è la scelta di girarla interamente in bianco e nero, con la fotografia affidata a Erik Messerschmidt, che già aveva lavorato su Mindhunter.

