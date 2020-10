Cosa seguire al Wired Next Fest di venerdì 9 ottobre

8 October 2020 – 12:14

Sono i due giorni più intensi e ricchi del Wired Next Fest 2020 quelli che iniziano alle 10:00 del 9 ottobre in diretta streaming dagli Ibm Studios di Milano. Quest’anno il più grande festival italiano a partecipazione gratuita dedicato all’innovazione ha cambiato pelle ed è diventato un festival lungo quattro mesi, da giugno a ottobre. E così siamo arrivati al settimo, doppio e conclusivo appuntamento della stagione: venerdì 9 e sabato 10 ottobre, sul palco si parlerà del grande processo di trasformazione verso la nuova normalità generato negli ultimi mesi, con il tema From Digital to a New World. Cuore e fil rouge di questa tappa del Wired Next Fest sono la vita dopo la pandemia e la ripartenza dopo i mesi del lockdown

Qui tutto il programma

Proprio come nei precedenti appuntamenti del Wired Next Fest, anche questo evento avrà un format televisivo. Sarà trasmesso live dagli Ibm Studios di Milano, e lo potrete seguire in streaming online direttamente qui sopra in questa pagina dalle 10:00 del 9 ottobre, oppure sul sito dell’evento, o ancora su Facebook , LinkedIn e YouTube. Per tutta la mattina e il pomeriggio tra interviste, confronti e live musicali si alterneranno sul palco oltre 40 ospiti, italiani e internazionali. Per tutta la durata del festival, in piazza Gae Aulenti sarà attivo un exhibit con il più sofisticato simulatore di realtà virtuale attualmente disponibile, Vitruvian, e il più famoso e completo software di esplorazione spaziale, Space Engine (e non dimenticate il workshop su come si realizza un’illustrazione con Gio Pastori, da Frame Condé Nast Experience Store).

E proprio di Spazio, o meglio di ritorno dallo Spazio, si parlerà con l’astronauta dell’Esa Luca Parmitano, l’italiano che attualmente detiene il record del tempo più lungo trascorso in orbita a bordo della Stazione spaziale internazionale. Mentre i big data per la salute saranno i protagonisti dell’incontro con Francesca Dominici, una detective dei numeri che alla Harvard T.H. Chan School of Public Health conduce ricerche sulle politiche sanitarie e il cambiamento climatico, per esempio per capire se ci sia un legame tra le morti per Covid-19 e l’inquinamento nell’aria.

Ancora di big data, ma questa volta per scoprirne l’impatto sulla società in combinazione con l’intelligenza artificiale, si parlerà con la celebre sociologa della tecnologia Zeynep Tüfekçi. Entrando nel merito di temi complessi come l’interazione sociale, la privacy, la sorveglianza e l’impatto generato dai social media e dagli algoritmi. Sul fronte della scienza, il Wired Next Fest propone questa volta un viaggio nei meandri delle teorie fisiche più affascinanti del mondo, in compagnia del grande studioso e divulgatore britannico Jim Al-Khalili, docente di fisica teorica e impegnato a indagare e raccontare le nostre concezioni del mondo.

Ampio spazio anche alla letteratura e alla narrativa. Con lo scrittore e autore di bestseller Joël Dicker si analizzerà il caso letterario di cui è stato protagonista. Mentre lo scrittore israeliano Eshkol Nevo racconterà come il suo romanzo Tre piani abbia ispirato la sceneggiatura del prossimo film di Nanni Moretti.

Ma facciamo un passo indietro: ad aprire l’appuntamento di venerdì sarà la musica del cantante torinese Andrea Laszlo De Simone, che inaugurerà il festival insieme ad altri nove musicisti. Ma sarà solo il primo degli eventi di musica live della giornata (a cui abbiamo dedicato un approfondimento qui), a cui faranno seguito L I M (Sofia Gallotti) e poi ColapesceDimartino, che chiuderanno il pomeriggio.

La musica sarà protagonista anche di interviste e live talk. Per esempio con la regina indiscussa delle sigle dei cartoni animati, l’icona di almeno tre generazioni di bambini Cristina D’Avena, per raccontare e celebrare i suoi ormai 40 anni di carriera. E poi con il bassista Saturnino, che insieme a un esperto di medicina rigenerativa e biotech come Ennio Tasciotti parlerà di terapie armoniche. Un altro duetto da non perdere è quello con il rapper Frah Quintale, il fumettista Dottor Pira, e il produttore di musica italiana Stefano Ceri, centrato sul ricominciare a correre anche al tempo del covid.

Bisogno di sensazioni forti? Con l’esploratore Erling Kagge, il primo uomo a raggiungere il Polo Sud in solitaria, si andrà alla scoperta di abitudini estreme, mentre con Chiara Montanari, life explorer e prima italiana a capo di una missione in Antartide, si parlerà proprio di mentalità antartica e di come applicarla nel mezzo di una pandemia. Faremo poi un salto sulla Luna con Sara Pastor dell’Esa, che sta progettando i moduli per vivere là, e con l’ex direttore delle operazioni di SpaceX Marco Villa, che ora è impegnato alla ricerca di asteroidi potenzialmente pericolosi per la Terra.

In altri mondi, e in particolare in quelli della fantascienza, è ambientato il talk con lo scrittore Dario Tonani, che si muoverà tra distopie e viaggi con l’immaginazioni in altre realtà. Credevate fosse un gioco è invece il titolo di un viaggio in un altro mondo, quello dei gamer professionisti, in cui a guidarci sarà Giorgio Pow3r Calandrelli, pioniere di Twitch in Italia e titolare del più grande canale di streaming sulla piattaforma.

Il tema del New World, della ricostruzione del mondo durante e dopo la pandemia, sarà sviscerato anche nelle sue componenti scientifiche, tecnologiche e sociali. Ricostruiamo l’Italia, non a caso, il motto da cui parte l’intervista a due con il presidente dell’Inps Tito Boeri e l’editorialista Sergio Rizzo, che con la consapevolezza di come il coronavirus abbia messo a nudo i problemi cronici della pubblica amministrazione italiana cercheranno di tracciare qualche linea di indirizzo per correggerli. Mentre Guido Silvestri, patologo della Emory University, immunologo, virologo e divulgatore scientifico, affronterà il complesso e articolato tema della convivenza sanitaria con il virus.

E gli ospiti sono molti altri. Da Francesco Caio a Klaus, da Sofia Viscardi con Helio di Nardo a Luca Corti con Paola Generali e Dirk Pinamonti, fino ai ragazzi simbolo della generazione Z. E ancora Pax Paloscia, Pietro Balestri, Pietro Belligoli e Giorgia degli Esposti, per parlare di bellezza vista dal futuro, di libertà e di novità culturali e artistiche. Il dettaglio di tutti gli eventi è disponibile qui.

L’appuntamento con il gran finale del Wired Next Fest 2020 continua anche sabato 10 ottobre, con un’altra ricchissima giornata di appuntamenti.

