550 milioni di lettori al mese per Microsoft News

8 Ottobre 2020 – 16:48

I numeri di Microsoft News: 550 milioni di lettori su base mensile, 180 paesi serviti, 31 lingue e un miliardo di dollari destinato all’editoria.

