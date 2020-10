Un milione di nuovi SPID registrati in un solo mese

7 October 2020 – 16:41

Gli italiani si stanno riversando in massa sul Sistema Pubblico di Identità Digitale: in un solo mese sono stati registrati 1 milione di SPID.

