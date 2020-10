Luca Gallone, il prestigiatore formato social

7 October 2020 – 15:20

Negli anni 70 c’era Silvan in TV. Mezzo secolo dopo c’è Luca Gallone su TikTok: 23 anni, faccia da bravo ragazzo, è la prova vivente che la magia dai palchi si è trasferita in strada, dove genera impensabili quantità di follower (8,4 milioni su TikTok, 1,8 milioni su Instagram). Come ci riesca sarà una delle cose che racconterà sabato mattina al Wired Next Fest.

Intanto, qualche dettaglio sul personaggio. Nonostante il nome italiano, in realtà Luca è inglese: è nato e cresciuto a Burton-On-Trent nelle Midlands. Ma l’italian sound non mente: «Nonno era di Avellino e Nonna di Tremensuoli, un paesino vicino Scauri e Gaeta. Emigrarono qui dall’Italia negli anni ’50» rivela. Anche la sua magia è oriunda: «Fu mio zio Bruno quando avevo circa sei anni a insegnarmi i primi trucchi. Era solito fare cose come far spuntare una moneta da dietro l’orecchio. Era tutto molto intrigante per un bambino e volevo imparare come farlo da solo. Da allora è stato un crescendo», racconta.

Tornando all’Italia, ammette di avere debole per il nostro paese, che sente anche un po’ suo: «Il legame con l’Italia in famiglia non l’abbiamo mai perso: torno almeno una volta ogni anno e mi diverto a stupire i parenti con qualche giochetto. Per questo spero di farci uno show un giorno. Lo farei anche per papà. Lui come me è nato in UK, ma quando sente parlare d’Italia si emoziona sempre». E poi: «credo che si percepisca il mio amore per l’Italia: se guardo le statistiche dei miei follower, dopo gli americani ci sono gli italiani».

Luca Gallone, Ellene DegeneresPrestigiatore ma anche influencer, anzi creator come si dice oggi, il giovane Luca ipnotizza il pubblico con trucchi e trucchetti di magia pop a base di crocchette di pollo, bicchieroni di bibite e tutto ciò che si può trovare in strada, in un fast food o un centro commerciale. La sorpresa dei passanti fa parte del gioco. Anzi è il vero gioco, perché restituisce alla magia l’autenticità che la tv non potrebbe. Lo sa bene Ellen Degeneres, che ha voluto intervistarlo nel suo popolare show alla tv americana qualche mese fa: lo stupore si è impossessato anche di lei. E sì che alle sorprese ci è abituata: ma Luca è riuscito a spiazzarla con un trucco da illusionista, proprio come fa ogni giorno con gli ignari passanti che incrocia per le strade di Londra, dove gioca la sua partita di 15 secondi sui social. Pochi ma buoni. «Per strada – ammette – puoi incontrare qualsiasi tipo di persona: poveri e milionari e con un trucco puoi strappargli un sorriso. Figo, no?».

The post Luca Gallone, il prestigiatore formato social appeared first on Wired.

Fonte: Wired