La novità di Among Us che risolverà la parte più noiosa del gioco

7 Ottobre 2020 – 11:29

Durante una live su Twitch, il team di sviluppo di Among Us, InnerSloth, ha dichiarato di essere al lavoro per rendere divertente il ruolo del fantasma. Tra le soluzioni ipotizzate vi è quella dell’angelo custode, figura fondamentale per la salvezza della squadra dei crewmate. Si attende la conferma ufficiale.Continua a leggere



Durante una live su Twitch, il team di sviluppo di Among Us, InnerSloth, ha dichiarato di essere al lavoro per rendere divertente il ruolo del fantasma. Tra le soluzioni ipotizzate vi è quella dell’angelo custode, figura fondamentale per la salvezza della squadra dei crewmate. Si attende la conferma ufficiale.

Continua a leggere Durante una live su Twitch, il team di sviluppo di Among Us, InnerSloth, ha dichiarato di essere al lavoro per rendere divertente il ruolo del fantasma. Tra le soluzioni ipotizzate vi è quella dell’angelo custode, figura fondamentale per la salvezza della squadra dei crewmate. Si attende la conferma ufficiale.

Fonte: Fanpage Tech