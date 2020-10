Il trucco per cancellare da WhatsApp le foto e i video spazzatura

7 October 2020 – 17:13

L’app di messaggistica istantanea ha introdotto nuove funzionalità che permettono agli utenti di eliminare in modo più efficace e preciso i contenuti spazzatura che non si desidera più tenere in memoria: dai lunghi video inoltrati nelle chat di gruppo alle catene di sant’Antonio fino alle foto di dimensioni eccessive.Continua a leggere



L’app di messaggistica istantanea ha introdotto nuove funzionalità che permettono agli utenti di eliminare in modo più efficace e preciso i contenuti spazzatura che non si desidera più tenere in

Continua a leggere L’app di messaggistica istantanea ha introdotto nuove funzionalità che permettono agli utenti di eliminare in modo più efficace e preciso i contenuti spazzatura che non si desidera più tenere in memoria : dai lunghi video inoltrati nelle chat di gruppo alle catene di sant’Antonio fino alle foto di dimensioni eccessive.

Fonte: Fanpage Tech