Il Nobel per la chimica 2020 va a Crispr per l’editing del dna

7 October 2020 – 11:52

(Foto: Queen’s University/Flickr CC)Siamo giunti al terzo giorno della settimana dei Nobel, il giorno dedicato alla chimica. L’accademia reale svedese delle scienze si è appena pronunciata conferendo l’ambito riconoscimento per l’anno 2020 a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna “per lo sviluppo del metodo di editing del genoma”, per la tecnica Crispr/Cas9.

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD

Nel 2019 il premio Nobel per chimica fu assegnato a John B Goodenough, M Stanley Whittingham e Akira Yoshino, che si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento “per lo sviluppo di batterie a ioni litio”, dispositivi durevoli, ricaricabili, leggeri, che immagazzinano energia da fonti rinnovabili e che hanno avuto un grande impatto sul mondo.

Dopo il Nobel per la medicina alla scoperta del virus dell’epatite C, quello per la fisica ai buchi e quello per la chimica appena annunciato, domani sarà la volta del Nobel per la letteratura. La settimana si chiuderà venerdì con la consegna del Nobel per la pace, mentre lunedì prossimo (12 ottobre 2020) verrà conferito il riconoscimento per l’economia.

