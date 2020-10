È morto Eddie Van Halen, leggenda del rock

7 Ottobre 2020 – 12:03

(Foto: Getty Images)È morto nella mattinata del 6 ottobre Eddie Van Halen, musicista, compositore e chitarrista del mitico gruppo rock statunitense che portava il suo cognome, i Van Halen. Si è spento all’età di 65 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro: “Era il miglior padre che avessi mai potuto chiedere. Ogni momento condiviso con lui sul palco e non è stato un regalo”, ha detto il figlio Wolf Van Halen annunciando la morte del genitore con un messaggio su Twitter. Nato il 26 gennaio 1955 ad Amsterdam da una famiglia di musicisti, con loro a Pasadena, in California, nel 1962 e 10 anni dopo fondò la band con il fratello Alex, batterista.

In origine i Van Halen erano composti anche dal cantante David Lee Roth e dal bassista Michael Anthony: il gruppo si fece subito notare nel circuito dei locali di Los Angeles, in particolare nel mitico club Whisky a Go Go, tanto che nel 1977 ricevettero la prima proposta di ingaggio discografico dalla Warner. Il primo disco omonimo, Van Halen, fu un successo clamoroso nel 1978, imponendoli come uno dei nomi fondamentali della scena rock dell’epoca, clamore cementato poi anni dopo da 1984, il cui singolo di punta, Jump, fece loro guadagnare l’unico primo posto in classifica negli Stati Uniti. Noti anche per i live particolarmente energici, i Van Halen dominarono le classifiche per circa due decenni, arrivando a vendere 80 milioni di dischi in tutto il mondo.

https://www.youtube.com/watch?v=SwYN7mTi6HM

Nella sua carriera Eddie Van Halen intraprese anche altri progetti, collaborando con Gene Simmons dei Kiss, Michael Jackson (suo l’assolo di chitarra in Beat It), Black Sabbath e Roger Waters. Come chitarrista si distinse sicuramente per il cosiddetto tapping, metodo che consiste nel suonare lo strumento con entrambe le mani sulla tastiera in modo da coprire intervalli particolarmente ampi; fu anche inventore e a suo nome sono registrati ben tre brevetti legati sempre alle chitarre. Fin da giovanissimo il musicista ebbe problemi di dipendenza da alcool e droghe, a cui si aggiunsero con il tempo diversi acciacchi fisici dovuti alle performance particolarmente atletiche e spericolate sui palchi. Negli anni diverse riviste come Guitar Time e Rolling Stone l’hanno inserito nelle classifiche dei migliori chitarristi della storia.

The post È morto Eddie Van Halen, leggenda del rock appeared first on Wired.

Fonte: Wired