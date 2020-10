È in arrivo una serie anime su Godzilla

7 October 2020 – 11:51

S’intitolerà Godzilla: Singular Point e sarà l’ennesima versione del lucertolone giapponese che ha terrorizzato generazioni e distrutto decine di metropoli (per fortuna fittizie). A ordinare questa nuova serie anime, che ripercorrerà le vicende del Re dei mostri, è Netflix, aggiungendola ai tre film animati (Planet of the Monsters, City on the Edge of Battle e The Planet Eater) già prodotti e diffusi fra il 2017 e il 2018. In ogni caso, Godzilla: Singular Point non sarà collegata a alle precedenti pellicole, ma avrà storie e cast di doppiatori completamente rinnovati.

A dirigere l’anime sarà Atsushi Takahashi, che in passato ha lavorato come regista a RideBack, Space Dandy e più di recente nel film Doraemon: Nobita e la grande avventura in Antartide. Della sceneggiatura si occuperà, invece, Toh Enjoe, noto scrittore di fantascienza in Giappone, mentre Kazue Kato (Blue Exorcist, Jump Square) lavorerà al character designer e Eiji Yamamori, storico collaboratore dello Studio Ghibli (La principessa Mononoke, La città incantata). La nuova serie combinerà in modo innovativo l’animazione tradizionale e quella in Cgi, con un debutto previsto nel corso del 2021.

Apparso per la prima volta nel 1954 in un film del genere kaiju (cioè pellicole catastrofiche con protagonisti mostri giganteschi e distruttivi), Godzilla è divenuto subito un simbolo celeberrimo nella cultura popolare, tanto da comparire in circa 40 film e in innumerevoli altri adattamenti. Concepito inizialmente come un mostro marino risvegliato dalle radiazioni di Hiroshima e di altri incidenti nucleari, la sua furia distruttrice era una metafora dei disastri causati dall’uomo sulla natura e, in particolare, una critica della cultura atomica. Negli anni la sua figura si è modificata e ha cambiato spesso carattere e scopi: i film più recenti che lo vedono protagonista sono di produzione americana, come Godzilla: King of the Monsters uscito nel 2019, mentre un sequel crossover, Godzilla vs. Kong, doveva uscire a novembre 2020 ma è stato spostato a maggio 2021 causa covid.

