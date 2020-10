Cosa si sa del nuovo dpcm e dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto

7 October 2020 – 12:23

(foto: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images)Il voto che doveva avvenire martedì 6 ottobre alla Camera dei deputati è slittato a oggi: si decide l’approvazione del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) sulla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Il ritardo parlamentare è stato causato dall’assenza del numero legale di deputati necessario per procedere con la votazione: 41 parlamentari della maggioranza sono in quarantena fiduciaria – dopo che Ricardo Merlo e Beatrice Lorenzin lunedì scorso sono risultati positivi al Covid-19. In tutti e due i tentativi di voto il centrodestra non ha partecipato e alla fine la seduta è stata rinviata.

Il 7 ottobre, tuttavia, Montecitorio è riuscito a votare: i sì sono stati 253, i no 3, gli astenuti 17. L’opposizione si è astenuta. La giunta per il regolamento ha deciso di conteggiare nei 120 deputati considerati in missione anche quelli in isolamento fiduciario, per ridurre il numero legale di parlamentari richiesto. Il via libera dalla Camera è arrivato dopo quello del Senato con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 12 astenuti. Inoltre il 7 ottobre alle 18 è in programma un tavolo fra il governo – rappresentato dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia e da quello della Salute Roberto Speranza – e le regioni, le province e i comuni per discutere le nuove misure contro il Covid-19.

Unica certezza: la mascherina

Dato che il dpcm del 7 settembre attualmente in vigore è scaduto, due sono le ipotesi al vaglio di Palazzo Chigi: una è quella di varare il nuovo dpcm entro oggi, 7 ottobre, grazie al voto in Aula; l’altra è quella di promulgare un decreto ponte che arrivi fino al 15 ottobre, facendo slittare il nuovo dpcm di una settimana per valutare l’evolversi dell’epidemia e decidere eventuali misure più restrittive.

In un caso o nell’altro, resta un unico punto fermo: l’obbligo della mascherina all’aperto entrerà in vigore da domani 8 ottobre – con le sanzioni da 400 a 1.000 euro per i trasgressori – sia che venga approvato il nuovo dpcm che venga prorogato quello in corso. La protezione sarà obbligatoria quando ci si troverà in prossimità di persone non conviventi, ma potrà essere messa da parte quando ci si muove in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti.

Nessun coprifuoco che preveda orari ridotti per i locali, ma resta fermo il divieto per le regioni di adottare norme anti-contagio meno restrittive di quelle del governo centrale, così come la spinta verso l’incremento dei controlli da parte delle forze dell’ordine supportati anche dai militari.

