Come accedere all’open beta gratuita di Call of Duty Black Ops Cold War

7 Ottobre 2020 – 17:28

A partire da giovedì 8 ottobre, sarà disponibile su PS4 la beta di Call of Duty: Black Ops Cold War, che permette di testare gratuitamente le modalità multigiocatore contenute nel titolo, il cui arrivo è previsto il prossimo 13 novembre. Su Xbox One e PC la data d'accesso per la beta è invece prevista il 15 ottobre. Ecco i dettagli per potere accedere al contenuto.

Fonte: Fanpage Tech