Anche Slack si fa le Storie, ma a modo suo

7 Ottobre 2020 – 19:48

Il servizio, uno dei più impiegati negli ultimi mesi di smart working, sperimenta una funzionalità dall’ispirazione marcatamente social.

The post Anche Slack si fa le Storie, ma a modo suo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico