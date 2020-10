Un altro Nobel per la fisica 2020 è andato ai buchi neri

6 October 2020 – 12:20

L’Accademia reale svedese delle scienze nel 2020 ha scelto di dare il premio Nobel per la fisica ai “più oscuri segreti dell’universo” a Roger Penrose, Reinhard Genzel e alla fisica Andrea Ghez. Il premio va per metà a Penrose, “per la scoperta della formazione dei buchi neri che è una predizione robusta della teoria della relatività” e per l’altra metà a Genzel e Ghez “per la scoperta di un oggetto supermassiccio compatto al centro della nostra galassia”.

L’annuncio è avvenuto alla presenza di meno di 30 persone a causa della pandemia di Covid-19 – mentre l’anno scorso erano quasi 50. Dopo il premio Nobel per la medicina 2020, assegnato ieri 5 ottobre 2020 agli scopritori del virus dell’epatite C, oggi 6 ottobre è il turno della fisica. L’anno scorso il Nobel per la fisica è andato alla cosmologia, e in particolare ha premiato tre fisici (James Peebles, e a Michel Mayor e Didier Queloz) cacciatori di esopianeti, che hanno scoperto un esopianeta che orbita intorno a una stella simile al Sole. Quest’anno si rimane nell’universo con i buchi neri.

E la settimana delle onorificenze mondiali non finisce qui: domani mercoledì 7 ottobre verrà attribuito il premio Nobel per la chimica, giovedì il Nobel per la letteratura, venerdì quello per la pace e lunedì prossimo (12 ottobre 2020) per l’economia.

Da Einstein alle donne premi Nobel per la fisica

Fra gli esempi più celebri, l’accademia reale svedese delle scienze oggi non manca di ricordare, sul suo profilo Twitter, Albert Einstein, padre della teoria della relatività, premio Nobel per la fisica nel 1921 “per i contributi alla fisica teorica, in particolare per la scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico“. Questo effetto è alla base della teoria dei quanti e un pilastro per la meccanica quantistica, che, insieme alla teoria della relatività, sempre formulata da Einstein, ha aperto le porte alla fisica moderna.

Non solo gli uomini, ma anche qualche donna ha vinto il premio Nobel per la fisica, come ricorda l’accademia. La prima, nel 1903, è Marie Curie, che ha preso il premio insieme al marito Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel) per i suoi studi sulle radiazioni. Ma Marie Curie non si fa mancare un altro riconoscimento importante: nel 1911 viene insignita del premio Nobel per la chimica per la sua scoperta del radio e del polonio, ed è l’unica donna ad aver vinto il premio in due distinti campi scientifici (in tutto i vincitori di due Nobel sono solo 4).

La seconda, dopo Marie Curie, è Maria Goeppert-Mayer, che ha ricevuto il Nobel per la fisica nel 1963. Il premio, conquistato insieme a Eugene Wigner e J. Hans D. Jensen, è legato al modello a guscio (shell) del nucleo atomico, centrale nella fisica nucleare per lo studio e la rappresentazione del nucleo degli atomi. La terza e ultima donna a ricevere il Nobel per la fisica, nel 2018, è Donna Strickland insieme a Arthur Ashkin e Gérard Mourou per i loro studi sulla fisica dei laser.



