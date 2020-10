Razer ha la sua carta di credito (che si illumina)

6 Ottobre 2020 – 19:48

Nasce dalla partnership tra Razer e Visa una carta di credito unica nel suo genere, in grado di illuminarsi ogni volta che viene utilizzata.

Fonte: Punto Informatico