Paddy Considine sarà Viserys Targaryen nella serie prequel di Game of Thrones

6 October 2020 – 11:45

(Foto: Getty Images)Dopo la conclusione di Game of Thrones nel maggio 2019, l’attesa per i nuovi progetti Hbo legati al mondo creato da George R. R. Martin è molto alta. Se da un lato sappiamo che un’ipotetica serie prequel con Naomi Watts – dal probabile titolo The Long Night – è stata bocciata, dall’altro c’è la certezza di un’altra produzione in arrivo. Si tratta di House of the Dragon: ispirata al libro Fuoco e sangue, racconterà le origini della dinastia dei Targaryen, in particolare della Danza dei draghi, ovvero la guerra civile avvenuta 300 anni prima degli eventi che tutti abbiamo visto. In queste ore è arrivata una prima importante notizia che riguarda il primo protagonista.

È Paddy Considine, attore britannico noto per Peaky Blinders e più di recente per la miniserie Hbo The Outsider, a ricoprire il ruolo di re Viserys Targaryen. Da non confondersi con l’omonimo visto in Game of Thrones, ovvero il fratello di Daenerys, “questo Viserys” è un antenato che gioca un ruolo fondamentale nella storia di Westeros: “È scelto dai signori di Westeros per succedere al vecchio re Jaehaerys Targaryen nel Gran consiglio di Harrenhal”, si legge nella descrizione ufficiale del personaggio: “Uomo caloroso, gentile e composto, Viserys desidera solo portare avanti l’eredità del nonno. Ma gli uomini buoni non fanno necessariamente dei buoni re”.

Anche se non ci sono ancora altri dettagli sulla trama, la serie House of the Dragon, che sarà scritta dallo stesso Martin con Ryan Condal e Miguel Sapochnik, è alla ricerca di attori per altri ruoli fondamentali, tra i quali quello della principessa Rhaneyra Targaryen, coraggiosa erede di Viserys e possibile prima regina di Westeros; della regina Alicent Hightower, ambiziosa seconda moglie di Viserys; Aegon II, il più giovane fratellastro di Rhaneyra; Daemon Targaryen, suo zio, che mettono in discussione l’ascesa al trono della ragazza facendo scoppiare una guerra civile. È dunque chiaro che proprio attorno al personaggio di Rhaenyra e alla sua ambizione ruota almeno la prima stagione.

