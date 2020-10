I post con più like dei 10 anni di storia di Instagram

6 Ottobre 2020 – 18:03

Solo due tra le 10 foto più apprezzate nella storia di Instagram – che il 6 ottobre 2020 celebra 10 anni esatti dalla data in cui l’app venne per la prima volta resa disponibile sull’App Store – sono state pubblicate prima del 2019. Tre di queste arrivano dallo stesso profilo, quello della modella e influencer Kylie Jenner, sorella di Kim Kardashian, mentre ben tre riguardano la commemorazione di altrettanti personaggi noti e prematuramente scomparsi: Kobe Bryant, Chadwick Boseman e il rapper XXXTentacion.

Dello scatto che occupa la prima posizione si è parlato parecchio, e considerando che ha più del doppio di like della seconda posizione (parliamo di circa 26 milioni di cuori di scarto), c’è da credere che almeno la testa di questa classifica rimarrà invariata per un bel po’ di tempo. Ci si riaggiorna qui tra 10 anni, se volete, per vedere se qualcuno si sarà rivelato in grado di spodestarlo: scommesse?

