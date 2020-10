Eat & Joy è l’abbonamento stile Netflix per la pausa pranzo

6 October 2020 – 11:21

(Foto: Eat & Joy)Per risolvere il dilemma della pausa pranzo ai tempi del coronavirus, la startup Eat & Joy lancia un sistema di abbonamento mensile che permette di scegliere tra i piatti del giorno di vari locali e risparmiare oltre il 50%. Il tutto senza fare code, senza dover tirar fuori i contanti e bypassando il problema della mensa chiusa in periodo di covid-19.

Lanciata a settembre a Milano, l’iniziativa permette agli utenti di abbonarsi per 30 giorni: si può scegliere tra la versione da 12 pasti (ognuno costa 5,99 euro, ma per il mese di lancio sono proposti a 3,49 euro) e quella da 20 (ogni piatto costa solo 4,99 euro). Per chi vuole capire se il servizio è adatto alle proprie abitudini, c’è la settimana di prova con due piatti a 4,99 euro ciascuno. Una volta abbonati, tramite l’app ogni giorno si può navigare tra i piatti proposti dai locali che aderiscono: ce n’è per tutti i gusti, dal poké alla pasta, dalla pizza ai panini. Tra gli indirizzi a disposizione a Milano, per ora, ci sono Locatelli Milano, Salad House, Good Blue, Noodle Bar, Michetta e Lato Mare.

Come in una sorta di Netflix della pausa pranzo, all’utente non resta che scegliere che cosa mangiare, prenotarlo entro le 11 e all’ora concordata presentarsi al ristorante per ritirare il cibo, saltando l’eventuale coda ed evitando di dover pagare sul posto perché il conto è già stato saldato tramite app. Con circa 5 euro, insomma, si evitano schiscette tristi o panini sempre identici. Non solo: in questo momento storico, il servizio può sostituire le classiche mense aziendali che, in molti casi, tra smart working e distanze di sicurezza non hanno riaperto (infatti esiste una versione business dell’app pensata per le aziende). Nello stesso tempo, sostiene il lavoro dei bar e dei ristoranti, permettendo loro di organizzare la cucina e di farsi conoscere nella zona in un periodo difficile.

“Avendo subito un crollo del fatturato superiore al 70% rispetto alla fase pre-lockdown e, non avendo un riscontro ingente di ripresa alla riapertura, il settore della ristorazione rappresenta uno dei più colpiti dalla crisi”, spiega il fondatore Andrea Mach di Palmstein, ex-manager di Helbiz, 24 anni. “Per questo motivo, ha una forte necessità di innovarsi e di ripensare ai metodi tradizionali di vendita per avvicinarsi alle nuove abitudini di acquisto dei clienti”.

