Arriva la modalità notturna anche sugli smartphone economici Android

6 October 2020 – 12:06

(Foto: Google)La modalità notturna arriva anche su Android Go, come annunciato ufficialmente da Google: una delle funzioni più apprezzate dell’algoritmo proprietario dedicato alla fotografia sarà quindi utilizzabile anche su smartphone dal costo attorno ai 100 euro, per impreziosire gli scatti in scarsa condizione di luce, anche con sensori di bassa qualità.

Con un post sulla pagina Twitter ufficiale arriva la conferma dello sbarco della modalità notturna proprietaria anche per i modelli che fanno parte del programma Android Go ovvero la distribuzione del sistema operativo in versione ridotta proprio per smartphone più semplici, con la garanzia di aggiornamenti regolari e accesso a funzionalità di rilievo proprio come questa. Di recente era stata implementata anche la modalità ritratto.

La modalità notturna è uno dei pregi maggiori della linea Pixel di Google. Gli smartphone top di gamma di casa possono infatti scattare foto più che utilizzabili anche in condizione di luce ambientale scarsa e nonostante un sensore che non spicca per una risoluzione esagerata. Va da sé che il night mode per Android Go non avrà il medesimo risultato di quello dei Pixel, ma è altrettanto evidente che spremerà il meglio fotocamere anche da pochi megapixel e con scarsissima apertura del diaframma. E senza l’ausilio del flash.



Ma non è finita qui perché come si può apprezzare nel video di lancio qui sopra, Google promette anche l’imminente arrivo su Android Go di un’altra utilissima funzione come l’hdr. Acronimo di high dynamic range, si riferisce alla capacità di scattare due foto di uno stesso soggetto o scena con configurazioni differenti per poi combinarle assieme ottenendo un’illuminazione più uniforme e meno aree sotto o sovraesposte.

Secondo quanto comunicato da Google, i primi smartphone Android Go a ottenere la modalità notturna saranno Nokia 1.3, Wiko Y61 e Wiko Y81; gradualmente, anche gli altri modelli la riceveranno nelle prossime settimane.

