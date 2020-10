Apple rimuove dallo store tutte le cuffie rivali delle nuove AirPods Studio

6 October 2020 – 11:16

Foto concept: Curved (YouTube)Manca poco al lancio dei nuovi prodotti Apple dedicati al mondo dell’audio con le tanto attese cuffie over-ear AirPods Studio e per l’occasione la società californiana ha messo in pratica una condotta diventata ormai prassi: ha rimosso tutti i prodotti rivali di società terze dal proprio negozio online.

Nello specifico, sono sparite tutte le pagine dedicate a cuffie potenziali alternative alle imminenti AirPods Studio e prodotte da grandi nomi come Bose, Logitech oppure Sonos. Al contempo, visto anche il pronosticato arrivo della nuova versione di HomePod, sono spariti anche prodotti dello stesso segmento. Secondo quando riportato da Bloomberg, la stessa procedura è avvenuta anche negli Apple Store dislocati sul territorio.

Non è affatto una novità, ci sono innumerevoli precedenti. Tra i più significativi la rimozione di alcuni prodotti Bose dopo l’acquisizione di Beats Audio e dei Fitbit al momento del lancio della prima generazione di Apple Watch nel 2014 e l’eliminazione del pulsossimetro digitale da dito Masimo MightySat appena prima del debutto della sesta serie dello smartwatch con tanto di querelle legale sui brevetti delle tecnologie applicate.

Gli Apple Store fisici e i portali online sono una vetrina poderosa per molti brand, ma è innegabile che è nei pieni poteri di Apple avere l’ultima parola sui prodotti che vengono venduti sullo store di casa. Ricordiamo che Apple le nuove cuffie AirPods Studio avranno un design over-the-ear ossia con padiglioni di grandi dimensioni.

Metteranno sul piatto una cancellazione del rumore di ultima generazione, il sensore per comprendere l’orientamento tramite chip U1 e, ultima ma non per importanza, un’alta qualità in ascolto. Si dovrebbe poter scegliere tra una versione più sportiva e una più elegante. Dovrebbe uscire anche una nuova versione dello smart speaker HomePod più piccola e con prezzo più abbordabile.

The post Apple rimuove dallo store tutte le cuffie rivali delle nuove AirPods Studio appeared first on Wired.

Fonte: Wired